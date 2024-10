Previsioni Meteo Cardito: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cardito di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +18,6°C e +21,4°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 28,7 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 69%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza atmosferica.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che scenderà fino a +19,1°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà intorno al 72%. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Ovest. Non si registreranno precipitazioni significative, rendendo la situazione meteo tranquilla.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i +21,4°C intorno alle 9:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, ma si potranno notare delle nubi sparse, con un’umidità che scenderà al 58%. Il vento sarà leggero, con velocità che varierà tra i 9 km/h e i 14,8 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo ancora coperto e temperature che si attesteranno attorno ai 20,1°C. L’umidità si manterrà intorno al 64%, mentre il vento continuerà a soffiare da Sud-Ovest con intensità moderata. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, sebbene il cielo grigio possa influenzare l’atmosfera.

La sera porterà un leggero miglioramento, con il cielo che si presenterà a tratti sereno e temperature in calo fino a +18,6°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 69%, mentre il vento si farà più debole, con velocità che scenderà a 1,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cardito nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Per il fine settimana, si prevede un possibile miglioramento delle condizioni meteo, con schiarite e temperature in lieve aumento. Pertanto, sarà opportuno monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni significative.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Cardito

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.4° perc. +20.3° prob. 86 % 15.8 O max 28.7 Ponente 68 % 1008 hPa 3 cielo coperto +19.1° perc. +19° prob. 1 % 9.4 O max 19.2 Ponente 72 % 1010 hPa 6 cielo coperto +19.5° perc. +19.3° Assenti 7 SO max 15 Libeccio 70 % 1011 hPa 9 nubi sparse +21.4° perc. +21.1° Assenti 14.8 SO max 18.6 Libeccio 58 % 1013 hPa 12 cielo coperto +21.1° perc. +20.9° Assenti 14.3 SO max 18.5 Libeccio 61 % 1013 hPa 15 cielo coperto +20.8° perc. +20.5° prob. 4 % 12.5 SO max 16.1 Libeccio 62 % 1014 hPa 18 cielo coperto +20.1° perc. +19.8° Assenti 6.1 SSO max 9.4 Libeccio 63 % 1015 hPa 21 nubi sparse +19.2° perc. +18.9° Assenti 0.8 S max 4.1 Ostro 65 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:24

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.