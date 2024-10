Previsioni Meteo Carini: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Carini si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,3°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento soffierà da sud-est con una velocità di circa 9,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 22,4°C alle 07:00 e raggiungeranno un picco di 26,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento varierà tra 9,5 km/h e 11,2 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 52%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 25°C. Il vento si intensificherà, raggiungendo punte di 27,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 55%. La pressione atmosferica inizierà a scendere, toccando i 1012 hPa.

La sera porterà un cambiamento nelle condizioni meteo. Il cielo rimarrà coperto, ma si assisterà a un aumento della probabilità di pioggia. Alle 22:00, si prevede pioggia leggera con un’intensità di 0,66 mm, mentre alle 23:00 la situazione peggiorerà con pioggia moderata, accumulando 1,26 mm. Le temperature si attesteranno intorno ai 22°C, con un vento che continuerà a soffiare da sud, ma con una velocità ridotta a 10,3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Carini indicano una giornata nuvolosa con temperature miti, seguita da un incremento della probabilità di pioggia nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento delle precipitazioni, suggerendo di prepararsi a un clima più instabile. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo non promettono cieli sereni a breve termine.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Carini

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.2° perc. +21.3° Assenti 8.5 SSE max 10.7 Scirocco 73 % 1016 hPa 4 cielo coperto +20.8° perc. +20.9° Assenti 8.3 S max 9.6 Ostro 75 % 1015 hPa 7 cielo coperto +22.4° perc. +22.4° Assenti 9.5 S max 13.8 Ostro 67 % 1016 hPa 10 nubi sparse +25.3° perc. +25.3° Assenti 9.9 SSO max 20.3 Libeccio 54 % 1016 hPa 13 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° Assenti 8 SSO max 16.2 Libeccio 51 % 1014 hPa 16 cielo coperto +24.8° perc. +24.9° Assenti 15.3 SSE max 26.2 Scirocco 58 % 1011 hPa 19 cielo coperto +23° perc. +23.2° prob. 1 % 20.4 SO max 35.1 Libeccio 70 % 1012 hPa 22 pioggia leggera +22° perc. +22.4° 0.66 mm 14 S max 21.3 Ostro 80 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:35

