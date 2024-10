Previsioni Meteo Carini: il bollettino per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carini di Venerdì 1 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e cieli prevalentemente sereni. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 17°C, con una leggera brezza proveniente da sud-est. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un cielo limpido e visibilità ottimale.

Nella mattina, i valori termici saliranno progressivamente, raggiungendo i 20°C entro le ore centrali della giornata. Il vento si presenterà debole, con velocità comprese tra 1,1 km/h e 5,8 km/h, mantenendo una direzione variabile tra nord e sud-est. L’umidità si attesterà attorno al 60%, rendendo l’aria leggermente fresca ma gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 19°C. Le condizioni di cielo sereno continueranno a dominare, con una copertura nuvolosa che non supererà il 2%. Anche in questa fascia oraria, il vento rimarrà debole, contribuendo a mantenere un clima piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con nubi sparse che si presenteranno in serata, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità rimarrà costante attorno al 76%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da sud-est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carini indicano una giornata di Venerdì 1 Novembre all’insegna della stabilità e del bel tempo, con temperature gradevoli e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Pertanto, chiunque desideri godere di una giornata di sole e tranquillità troverà in questo Venerdì un’ottima opportunità.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Carini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +17.5° perc. +17.3° Assenti 6.6 ESE max 6.8 Scirocco 77 % 1023 hPa 5 cielo sereno +17.2° perc. +16.9° Assenti 6.3 SE max 6.6 Scirocco 75 % 1023 hPa 8 cielo sereno +19.3° perc. +18.9° Assenti 3 SSE max 3.4 Scirocco 64 % 1024 hPa 11 cielo sereno +20.9° perc. +20.5° Assenti 4.2 NNO max 3 Maestrale 56 % 1023 hPa 14 cielo sereno +20.6° perc. +20.3° Assenti 7.6 N max 6.8 Tramontana 60 % 1023 hPa 17 cielo sereno +18.4° perc. +18.3° Assenti 3.3 NE max 5.2 Grecale 73 % 1023 hPa 20 cielo sereno +17.7° perc. +17.5° Assenti 3 SE max 3.5 Scirocco 76 % 1023 hPa 23 nubi sparse +17.2° perc. +16.9° Assenti 2.8 SSE max 2.6 Scirocco 76 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 17:05

