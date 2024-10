Previsioni Meteo Carini: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carini indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto elevati per la stagione. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 22°C, con una leggera brezza proveniente da sud-est. La copertura nuvolosa sarà significativa, con percentuali che raggiungeranno il 93%.

Nella mattina, il meteo non subirà sostanziali variazioni, mantenendo un cielo coperto e temperature che saliranno fino a 26°C intorno alle 10:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 13,7 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 22,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 54%, rendendo l’aria leggermente afosa.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che sostituiranno il cielo completamente coperto. Le temperature raggiungeranno il picco di 26,8°C alle 12:00, per poi scendere gradualmente fino a 24,6°C alle 15:00. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con valori che si attesteranno intorno ai 21 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 71% nel tardo pomeriggio.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La brezza si farà più leggera, con velocità che scenderanno a circa 12 km/h. L’umidità rimarrà alta, superando il 75%, il che potrebbe rendere l’aria piuttosto umida e pesante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carini nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Domani e dopodomani, le condizioni meteo continueranno a essere simili, con possibilità di qualche schiarita, ma senza precipitazioni significative. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo coperto potrebbe persistere, rendendo necessaria una pianificazione adeguata per le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.3° perc. +22° Assenti 7.8 SE max 9.6 Scirocco 55 % 1010 hPa 4 nubi sparse +22.2° perc. +21.9° Assenti 11.2 SE max 13.6 Scirocco 57 % 1009 hPa 7 cielo coperto +23.6° perc. +23.5° Assenti 8.4 SSE max 12.1 Scirocco 54 % 1009 hPa 10 cielo coperto +26.1° perc. +26.1° Assenti 13.7 SSO max 22.4 Libeccio 54 % 1009 hPa 13 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 20.5 OSO max 27.5 Libeccio 64 % 1009 hPa 16 nubi sparse +23.7° perc. +24° Assenti 21.3 O max 26.9 Ponente 71 % 1009 hPa 19 cielo coperto +22.2° perc. +22.4° Assenti 14.9 OSO max 19.4 Libeccio 75 % 1010 hPa 22 cielo coperto +21.9° perc. +22.1° Assenti 12 SO max 14 Libeccio 74 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:32

