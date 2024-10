Previsioni Meteo Carini: tutti i dettagli per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carini di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nuvole e temperature miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà attorno ai 22,2°C e un’umidità del 69%. La brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest accompagnerà le ore notturne, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole.

Nella mattina, il cielo continuerà a mantenere una copertura nuvolosa, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di maggiore oscuramento. Le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i 25,6°C intorno a mezzogiorno. L’umidità scenderà al 51%, mentre il vento, che si muoverà prevalentemente da Sud – Sud Est, manterrà una velocità di circa 7 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà possibile godere di una mattinata senza pioggia.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno intorno ai 25°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con una leggera intensificazione del vento nel tardo pomeriggio. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 64%. Anche in questa fase della giornata, non si registreranno precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21°C. Il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con una leggera diminuzione della velocità del vento. L’umidità si manterrà attorno al 68%, creando un’atmosfera piuttosto umida. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carini nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa persistente. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero variare. Domani, si assisterà a un lieve abbassamento delle temperature, mentre dopodomani si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con possibili schiarite.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Carini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +22° perc. +22° Assenti 5.3 SO max 6 Libeccio 67 % 1019 hPa 5 nubi sparse +21.5° perc. +21.4° Assenti 8.1 SSE max 8.6 Scirocco 65 % 1019 hPa 8 nubi sparse +24° perc. +23.9° Assenti 5.2 SSE max 8.2 Scirocco 56 % 1019 hPa 11 nubi sparse +25.4° perc. +25.3° Assenti 2.1 SSE max 9.5 Scirocco 51 % 1019 hPa 14 cielo coperto +25.4° perc. +25.4° Assenti 5.2 NE max 12.6 Grecale 55 % 1018 hPa 17 cielo coperto +23.2° perc. +23.3° Assenti 3.7 E max 7.3 Levante 64 % 1018 hPa 20 nubi sparse +22.1° perc. +22.1° Assenti 7.3 SSE max 8.2 Scirocco 69 % 1019 hPa 23 cielo coperto +21.6° perc. +21.6° Assenti 8.6 S max 11.4 Ostro 68 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:22

