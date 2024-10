Previsioni Meteo Carini: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carini di Lunedì 28 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente mite e nuvoloso. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,1°C. Con il passare delle ore, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, passando a un cielo coperto nelle prime ore del mattino. La temperatura percepita rimarrà simile, mantenendosi attorno ai 18,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Nel corso della mattina, il cielo continuerà a presentarsi coperto, ma già a partire dalle ore successive si assisterà a un miglioramento. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 21,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà, permettendo l’affacciarsi di poche nuvole e un aumento della luminosità. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 57%, favorendo una sensazione di benessere.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo con nubi sparse e temperature che scenderanno leggermente, attestandosi sui 19,4°C verso le ore 17:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Non si prevedono precipitazioni, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 18°C. Il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, ma senza alcuna minaccia di pioggia. L’umidità aumenterà leggermente, ma non influenzerà in modo significativo il comfort. Le condizioni meteo rimarranno stabili, con un vento leggero che accompagnerà le ore serali.

In conclusione, le previsioni meteo per Carini di Lunedì 28 Ottobre si prospettano favorevoli, con un clima mite e una progressiva schiarita nel corso della giornata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con temperature che potrebbero continuare a mantenersi su valori gradevoli. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di un clima autunnale piacevole e senza eccessi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Carini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.9° perc. +18.7° Assenti 2.2 S max 3.2 Ostro 72 % 1023 hPa 5 cielo coperto +18.5° perc. +18.3° Assenti 3.5 ENE max 5.3 Grecale 73 % 1023 hPa 8 nubi sparse +20.3° perc. +20.1° Assenti 4.5 NE max 5.3 Grecale 64 % 1024 hPa 11 poche nuvole +21.8° perc. +21.5° Assenti 5.4 NNE max 5.4 Grecale 57 % 1023 hPa 14 nubi sparse +21.6° perc. +21.3° Assenti 9.1 NNE max 8.3 Grecale 60 % 1022 hPa 17 nubi sparse +19.4° perc. +19.3° Assenti 6.4 ENE max 8.2 Grecale 72 % 1023 hPa 20 poche nuvole +18.7° perc. +18.6° Assenti 3.2 SSE max 5.3 Scirocco 73 % 1023 hPa 23 nubi sparse +18.3° perc. +18.1° Assenti 3.8 SSO max 3.6 Libeccio 75 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 17:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.