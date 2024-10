Previsioni Meteo Carini: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Carini si prevede una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteo. La notte inizierà con un cielo sereno, ma nel corso delle prime ore si assisterà a piogge leggere. Le temperature si manterranno attorno ai 18°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 18 km/h.

Durante la mattina, il tempo migliorerà notevolmente, con cieli sereni e temperature che saliranno fino a 21°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, e il vento continuerà a soffiare da Ovest con intensità moderata. L’umidità si ridurrà, rendendo l’aria più gradevole. Non si prevedono precipitazioni, il che permetterà di godere di una mattinata soleggiata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cieli sereni e temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La brezza vivace accompagnerà il pomeriggio, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h. Anche in questa fase della giornata, non si registreranno piogge, e l’umidità si manterrà su livelli moderati.

La sera porterà un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a cieli coperti. Le temperature scenderanno fino a 19°C, e il vento continuerà a soffiare da Ovest. Le condizioni di umidità aumenteranno, raggiungendo il 63%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il cielo rimarrà nuvoloso per tutta la notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Carini indicano un sabato con un inizio piovoso che si trasformerà in una giornata soleggiata, seguita da un ritorno delle nuvole in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge sporadiche. Gli amanti del sole potranno approfittare della mattinata e del pomeriggio, mentre la sera richiederà un abbigliamento più pesante a causa della diminuzione delle temperature e dell’aumento dell’umidità.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +18.2° perc. +18° 0.17 mm 14.2 SO max 17.8 Libeccio 75 % 1013 hPa 4 pioggia leggera +18.1° perc. +18° 0.13 mm 14 SO max 18.3 Libeccio 78 % 1013 hPa 7 cielo sereno +19.4° perc. +19° prob. 7 % 13.6 O max 15.9 Ponente 64 % 1014 hPa 10 cielo sereno +20.9° perc. +20.4° Assenti 18.4 O max 22.4 Ponente 51 % 1014 hPa 13 cielo sereno +20.6° perc. +20.2° Assenti 23.9 ONO max 26.7 Maestrale 56 % 1013 hPa 16 poche nuvole +19.5° perc. +19° Assenti 23.7 ONO max 29.3 Maestrale 58 % 1014 hPa 19 cielo coperto +19° perc. +18.6° Assenti 17.5 OSO max 23.8 Libeccio 63 % 1014 hPa 22 cielo coperto +18.7° perc. +18.3° Assenti 11.1 O max 17.5 Ponente 63 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:39

