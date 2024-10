Previsioni Meteo Carpi: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carpi di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Le temperature si manterranno relativamente fresche, oscillando attorno ai 15°C, mentre le precipitazioni si presenteranno in modo significativo, con piogge che si intensificheranno durante la mattinata e il pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che contribuirà a creare una sensazione di maggiore freschezza. La direzione del vento sarà prevalentemente da nord-ovest, con velocità variabili che potranno raggiungere anche i 29 km/h.

Durante la notte, Carpi sperimenterà piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 95%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli minimi.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, anzi, si prevede un’intensificazione delle piogge. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 15,4°C alle 10:00, mentre la pioggia forte si manifesterà con accumuli significativi, fino a 5,29 mm. Il vento si farà sentire di più, con raffiche che potranno arrivare fino a 19 km/h.

Il pomeriggio continuerà a essere caratterizzato da piogge moderate. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, con piogge che porteranno accumuli variabili tra 2,59 mm e 4,4 mm. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità si manterrà elevata, intorno al 97%.

Con l’arrivo della sera, le precipitazioni tenderanno a diminuire, ma non smetteranno del tutto. Le temperature si manterranno sui 15°C, con piogge leggere che continueranno a cadere. L’umidità rimarrà alta, e il vento si presenterà con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carpi nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che il maltempo continui anche nei giorni successivi, con possibilità di ulteriori piogge e temperature fresche. Gli abitanti di Carpi dovranno prepararsi a un fine settimana all’insegna dell’acqua e della freschezza, con la raccomandazione di tenere a portata di mano ombrelli e indumenti impermeabili.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Carpi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16° perc. +16.1° 0.28 mm 1.6 NNE max 2.3 Grecale 95 % 1016 hPa 3 pioggia leggera +16° perc. +16.1° 0.12 mm 4.5 NO max 7.4 Maestrale 94 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +15.8° perc. +15.9° 0.2 mm 5.2 N max 9.3 Tramontana 94 % 1016 hPa 9 pioggia leggera +15.8° perc. +15.8° 0.8 mm 6.5 N max 13.2 Tramontana 94 % 1017 hPa 12 forte pioggia +15.5° perc. +15.6° 5.25 mm 14.9 ONO max 24.2 Maestrale 97 % 1015 hPa 15 pioggia leggera +15.2° perc. +15.3° 0.91 mm 16.3 NO max 29.4 Maestrale 97 % 1015 hPa 18 pioggia moderata +15.4° perc. +15.6° 2.71 mm 10.9 NO max 24.9 Maestrale 98 % 1017 hPa 21 pioggia leggera +15.7° perc. +15.9° 0.95 mm 5.1 NE max 22.6 Grecale 97 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 18:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.