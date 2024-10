Previsioni Meteo Carpi: il bollettino per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carpi di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto e nubi sparse. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 21,4°C nel pomeriggio. La presenza di umidità elevata e venti moderati contribuiranno a creare una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da pioggia moderata con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,7°C, con un’umidità che si manterrà elevata al 98%. La velocità del vento varierà tra i 1,7 km/h e i 11,5 km/h, proveniente principalmente da est-nord est, con raffiche che potranno raggiungere i 27 km/h.

Nella mattina, le piogge si attenueranno, passando a pioggia leggera e cielo coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 17,8°C alle 08:00. L’umidità rimarrà alta, intorno al 91%, mentre il vento si presenterà con intensità moderata, attorno ai 5 km/h. A partire dalle 10:00, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che toccheranno i 19,8°C.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ritorno della pioggia leggera, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21,4°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 72%, e le precipitazioni si presenteranno con intensità leggera. L’umidità si manterrà attorno al 72%, mentre il vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8,8 km/h.

La sera porterà nuovamente pioggia leggera, con temperature in calo fino a 16,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno all’89%, e l’umidità si attesterà al 94%. Le condizioni di vento si manterranno moderate, con velocità che varieranno tra i 7,7 km/h e i 12 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Carpi nei prossimi giorni mostrano un andamento variabile, con un miglioramento atteso per il weekend. Tuttavia, le condizioni di instabilità potrebbero persistere, con possibilità di piogge intermittenti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le temperature si manterranno comunque gradevoli, rendendo le giornate autunnali ancora piacevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Carpi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +16.7° perc. +17° 2.7 mm 11.5 ENE max 27 Grecale 98 % 1016 hPa 3 pioggia leggera +16.8° perc. +17.1° 0.1 mm 2.1 ESE max 5.1 Scirocco 98 % 1015 hPa 6 pioggia leggera +16.5° perc. +16.7° 0.34 mm 2.4 O max 3.9 Ponente 97 % 1015 hPa 9 cielo coperto +18.9° perc. +19° prob. 26 % 0.4 N max 1.9 Tramontana 85 % 1016 hPa 12 nubi sparse +21.1° perc. +21.2° prob. 17 % 4.4 NNE max 3.6 Grecale 74 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +20.2° perc. +20.3° 0.35 mm 8.8 ENE max 10.7 Grecale 78 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +18° perc. +18.2° 0.71 mm 12 ENE max 21.5 Grecale 90 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +16.7° perc. +16.9° 0.5 mm 9.1 ENE max 18.8 Grecale 94 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:22

