Previsioni Meteo Carpi: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carpi indicano un Venerdì 4 Ottobre caratterizzato da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando attorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che si attesterà intorno al 94%. I venti saranno deboli, prevalentemente da ovest, con velocità che non supereranno i 10 km/h.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con pioggia leggera e temperature minime di circa 11,4°C. La situazione non migliorerà durante la mattina, quando le piogge leggere continueranno a cadere, mantenendo la temperatura attorno ai 12°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni saranno accompagnate da un’umidità che si manterrà elevata.

Nel pomeriggio, le piogge leggere persisteranno, con temperature che si stabilizzeranno sui 12,5°C. Anche in questa fase, la copertura nuvolosa sarà totale, e i venti si presenteranno leggeri, con occasionali raffiche. La probabilità di pioggia rimarrà alta, e l’umidità continuerà a essere un fattore predominante.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo non subirà significativi cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno intorno ai 12°C. I venti saranno deboli e l’umidità si manterrà su livelli elevati, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carpi nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni di instabilità possano continuare anche nei giorni successivi, con possibilità di ulteriori piogge e temperature fresche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Carpi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +12.1° perc. +11.8° 0.35 mm 7.7 O max 13.7 Ponente 94 % 1005 hPa 3 pioggia leggera +11.5° perc. +11.1° 0.58 mm 5.8 ONO max 8.8 Maestrale 94 % 1006 hPa 6 cielo coperto +11.4° perc. +11.1° prob. 80 % 7.7 ONO max 11.5 Maestrale 93 % 1007 hPa 9 cielo coperto +12.2° perc. +11.7° prob. 61 % 4.6 ONO max 5.6 Maestrale 87 % 1009 hPa 12 pioggia leggera +12.5° perc. +12.1° 0.17 mm 2.2 NO max 3.7 Maestrale 87 % 1009 hPa 15 pioggia leggera +12.2° perc. +11.8° 0.11 mm 6.4 NE max 9.4 Grecale 89 % 1010 hPa 18 cielo coperto +12° perc. +11.5° prob. 20 % 4.4 E max 6.9 Levante 88 % 1011 hPa 21 cielo coperto +12° perc. +11.5° Assenti 0.9 NO max 0.8 Maestrale 86 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.