Previsioni Meteo Carpi: tutti i dettagli per domani giovedì 31 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Carpi indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per il periodo autunnale. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che toccheranno i +14°C. La mattina si aprirà con cieli sereni e temperature in aumento, raggiungendo i +18°C intorno alle 10:00. Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà progressivamente più nuvoloso, ma senza precipitazioni significative. Le temperature massime si attesteranno attorno ai 20°C. La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno a +15°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si manterranno attorno ai +15°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. L’umidità sarà alta, attorno all’86%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle 11:00, quando si registreranno poche nuvole e una temperatura che raggiungerà i +19°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da ovest, mantenendo l’umidità attorno al 67%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 92%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C, con venti leggeri che non supereranno i 3 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 63%.

La sera vedrà un cielo nuvoloso con temperature in calo, che scenderanno a +15°C entro le 21:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 55%, mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno all’83%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carpi nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità con temperature che si manterranno su valori miti. Venerdì e Sabato si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del clima autunnale potranno godere di giornate gradevoli, anche se con un cielo non sempre sereno.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Carpi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.7° perc. +14.5° Assenti 4.9 O max 5 Ponente 87 % 1025 hPa 4 cielo sereno +13.9° perc. +13.6° Assenti 5.4 O max 5.6 Ponente 88 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.3° perc. +14° Assenti 5.3 O max 6.3 Ponente 84 % 1026 hPa 10 cielo sereno +18.2° perc. +18° Assenti 5.1 ONO max 4.6 Maestrale 70 % 1026 hPa 13 cielo coperto +20° perc. +19.7° Assenti 2.7 NO max 2.1 Maestrale 63 % 1024 hPa 16 nubi sparse +17.8° perc. +17.5° Assenti 0.6 ONO max 1.7 Maestrale 73 % 1024 hPa 19 cielo coperto +16.2° perc. +15.9° Assenti 3.6 SO max 3.9 Libeccio 80 % 1025 hPa 22 nubi sparse +15° perc. +14.7° Assenti 3.6 OSO max 3.7 Libeccio 84 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 17:02

