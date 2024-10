Previsioni Meteo Carpi: tutti i dettagli per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Carpi indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un cielo limpido. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità si manterrà su valori relativamente alti, intorno al 65%.

Nel corso del pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione prevista verso sera. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 2 e i 6 km/h, e non si registreranno precipitazioni. La pressione atmosferica si manterrà su valori stabili, intorno ai 1023-1025 hPa, contribuendo a un clima stabile e sereno.

Durante la sera, le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 16°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. La velocità del vento continuerà a essere bassa, con raffiche che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Carpi indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate serene, mentre l’umidità potrebbe rendere l’aria leggermente più fresca nelle ore serali.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Carpi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.1° perc. +15° Assenti 6.1 O max 6.7 Ponente 90 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.4° perc. +14.2° Assenti 6.3 O max 7.1 Ponente 91 % 1024 hPa 7 cielo sereno +14.8° perc. +14.6° Assenti 6 O max 8.5 Ponente 88 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18.8° perc. +18.6° Assenti 6.3 NO max 6.9 Maestrale 72 % 1025 hPa 13 cielo sereno +20.7° perc. +20.5° Assenti 3.8 NO max 3.3 Maestrale 63 % 1023 hPa 16 cielo sereno +18.5° perc. +18.3° Assenti 0.5 NNO max 0.8 Maestrale 73 % 1023 hPa 19 cielo sereno +16.9° perc. +16.7° Assenti 0.9 S max 1.1 Ostro 80 % 1024 hPa 22 cielo sereno +15.8° perc. +15.6° Assenti 3.5 O max 3.7 Ponente 84 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:04

