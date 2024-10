Previsioni Meteo Carpi: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carpi di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con una leggera presenza di nuvolosità. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 15,6°C, con un cielo che si presenterà inizialmente con nubi sparse. La mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 19,3°C intorno a mezzogiorno, mantenendo una copertura nuvolosa che varierà dal 35% al 60%. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione prevista verso sera. La sera si prevede che le temperature scendano nuovamente, attestandosi intorno ai 14°C.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 15,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 14,1 km/h. L’umidità si manterrà piuttosto alta, attorno all’79%.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino a 18,6°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 58%. La velocità del vento sarà di circa 10 km/h, proveniente da est, e l’umidità scenderà al 59%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 20°C alle 14:00, con una copertura nuvolosa che varierà dal 24% al 36%. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di pioggia molto bassa, con valori che non supereranno il 26%. La velocità del vento rimarrà leggera, oscillando tra i 7,5 km/h e i 8,1 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 58%, con un’umidità che aumenterà fino all’80%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una velocità che non supererà i 7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Carpi di Venerdì 11 Ottobre mostrano una giornata caratterizzata da temperature miti e una leggera nuvolosità. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 14°C e i 20°C. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Carpi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.6° perc. +15.3° prob. 2 % 7.5 O max 14.1 Ponente 79 % 1007 hPa 3 cielo sereno +14.2° perc. +14° Assenti 7.3 NO max 13.8 Maestrale 88 % 1008 hPa 6 nubi sparse +14.2° perc. +14° Assenti 3 NE max 12.6 Grecale 87 % 1011 hPa 9 nubi sparse +17.4° perc. +16.9° Assenti 11 ESE max 17 Scirocco 66 % 1013 hPa 12 nubi sparse +19.3° perc. +18.8° prob. 14 % 9 E max 11.8 Levante 57 % 1013 hPa 15 nubi sparse +19.8° perc. +19.2° prob. 20 % 7.6 E max 8.7 Levante 55 % 1013 hPa 18 nubi sparse +16.6° perc. +16° prob. 20 % 8 E max 11.1 Levante 66 % 1015 hPa 21 nubi sparse +15° perc. +14.5° Assenti 6.8 ENE max 8.3 Grecale 72 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:33

