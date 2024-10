Previsioni Meteo Carrara: il bollettino per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Carrara per Giovedì 31 Ottobre si presenteranno prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con un cielo sereno che accompagnerà gli abitanti e i visitatori della città. Le temperature oscilleranno tra +16,4°C e +21,4°C, mentre il vento si presenterà come una leggera brezza proveniente principalmente da Nord Est. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 70%, garantendo un clima complessivamente piacevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai +16°C, con un cielo completamente sereno e una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1024 hPa, contribuendo a un clima tranquillo e senza precipitazioni.

Nella mattina, si assisterà a un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i +21,4°C intorno a mezzogiorno. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa pari a zero. La velocità del vento sarà molto contenuta, con valori che non supereranno i 3,4 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 48%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, si registreranno alcune nubi sparse, ma senza alcuna minaccia di pioggia. Le temperature si manterranno intorno ai 19-21°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino al 45%. Anche in questo frangente, il vento rimarrà debole, con intensità che non supereranno i 5,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 64%, mantenendo un clima fresco ma gradevole.

La sera porterà un ritorno al cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i +16°C. Il vento continuerà a essere leggero, e l’umidità si manterrà attorno al 72%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, favorendo un clima sereno e tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carrara nei prossimi giorni indicano un clima prevalentemente stabile e sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Le condizioni meteo non evidenzieranno particolari cambiamenti, e si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi. Pertanto, gli abitanti e i turisti potranno godere di un clima favorevole per attività all’aperto e passeggiate nella splendida città di Carrara.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Carrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.1° perc. +15.4° Assenti 8.5 NE max 7.6 Grecale 62 % 1023 hPa 5 cielo sereno +15.8° perc. +15° Assenti 7.7 NE max 6.9 Grecale 61 % 1024 hPa 8 cielo sereno +18.3° perc. +17.7° Assenti 4.8 NE max 5.7 Grecale 58 % 1025 hPa 11 cielo sereno +21.4° perc. +20.9° Assenti 2.2 SSO max 3.8 Libeccio 47 % 1024 hPa 14 poche nuvole +20.7° perc. +20.3° Assenti 1.9 O max 3.1 Ponente 55 % 1023 hPa 17 nubi sparse +17.6° perc. +17.3° Assenti 5.8 NE max 5.2 Grecale 73 % 1024 hPa 20 cielo sereno +16.9° perc. +16.6° Assenti 7.3 NE max 6.8 Grecale 73 % 1025 hPa 23 cielo sereno +16.6° perc. +16.1° Assenti 6.9 NE max 6.2 Grecale 70 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:07

