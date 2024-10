Previsioni Meteo Carrara: il bollettino per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Carrara indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature relativamente miti. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo completamente coperto, mantenendo temperature attorno ai +18°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, con piogge che si intensificheranno. Si prevedono piogge leggere al risveglio, che diventeranno moderate già dalle prime ore del giorno. Le temperature si attesteranno attorno ai +18°C, con un’umidità che raggiungerà il 95%. Il vento continuerà a soffiare da est, mantenendo una brezza leggera.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non mostrano segni di miglioramento. Le piogge persistenti continueranno a bagnare Carrara, con accumuli che potrebbero raggiungere i 1.34 mm. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui +17,9°C. Anche in questo intervallo, l’umidità rimarrà alta, intorno al 95%, e il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

La sera porterà un leggero miglioramento, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +18°C, senza significative variazioni. La probabilità di pioggia diminuirà, ma non si escludono brevi rovesci. L’umidità si manterrà attorno al 90%, mentre il vento continuerà a soffiare da est con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Carrara nei prossimi giorni non mostrano segnali di cambiamento significativo. Giovedì e Venerdì potrebbero continuare a presentarsi condizioni di instabilità, con possibili piogge e temperature che si manterranno su valori simili. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi ha programmi all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Carrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.4° perc. +18.4° prob. 2 % 3.5 ENE max 5.9 Grecale 83 % 1019 hPa 5 cielo coperto +18.1° perc. +18.2° prob. 2 % 5.7 NE max 5.3 Grecale 84 % 1019 hPa 8 pioggia moderata +17.6° perc. +18° 2.29 mm 4.7 N max 6.7 Tramontana 95 % 1020 hPa 11 pioggia leggera +18.4° perc. +18.6° 0.77 mm 7.3 ENE max 11.2 Grecale 92 % 1019 hPa 14 pioggia moderata +17.9° perc. +18.2° 1.34 mm 4.7 NO max 5.8 Maestrale 95 % 1018 hPa 17 pioggia leggera +17.9° perc. +18.2° 0.21 mm 4.6 ENE max 5.5 Grecale 93 % 1019 hPa 20 cielo coperto +18.2° perc. +18.4° prob. 7 % 4.6 ENE max 5.6 Grecale 90 % 1019 hPa 23 cielo coperto +17.8° perc. +18° prob. 12 % 4.9 ENE max 5.1 Grecale 89 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:29

