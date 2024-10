Previsioni Meteo Carrara: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carrara di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La pioggia sarà la protagonista, con intensità variabile nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,9°C e i 18,4°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 90%. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da est e nord-est, con raffiche che potranno raggiungere i 15,4 km/h.

Durante la notte, Carrara sarà avvolta da piogge leggere, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 16,5°C, con un’umidità che si aggirerà attorno all’89%. La pioggia continuerà a cadere con intensità moderata, accumulando circa 0,26 mm di precipitazioni. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 5,3 km/h e i 7,2 km/h.

Nella mattina, il maltempo non accennerà a diminuire. Le piogge leggere continueranno a cadere, con temperature che saliranno fino a 18°C. L’umidità rimarrà alta, intorno al 88%, e la copertura nuvolosa resterà totale. I venti si manterranno leggeri, con velocità comprese tra i 3,6 km/h e i 5,4 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno leggermente, accumulando fino a 0,61 mm entro le ore centrali della giornata.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento dell’intensità della pioggia, che passerà da leggera a moderata. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17°C, mentre l’umidità raggiungerà il 95%. I venti continueranno a soffiare leggeri, ma con un incremento della loro intensità, raggiungendo punte di 10,9 km/h. Le precipitazioni accumuleranno circa 2,69 mm, con picchi di pioggia moderata.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si manterranno stabili, con piogge forti che si intensificheranno ulteriormente. Le temperature si attesteranno attorno ai 17°C, con un’umidità che si avvicinerà al 97%. I venti saranno più sostenuti, con raffiche che potranno superare i 14 km/h. Le precipitazioni totali della giornata potrebbero superare i 20 mm, rendendo necessario prestare attenzione a possibili allagamenti.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carrara nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Dopo una giornata di maltempo, si prevede che le condizioni meteorologiche rimarranno instabili anche nei giorni successivi, con possibilità di ulteriori piogge. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Carrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.5° perc. +16.5° 0.3 mm 5.9 NE max 5.8 Grecale 88 % 1024 hPa 4 pioggia leggera +16.3° perc. +16.2° 0.17 mm 7.2 NE max 7.1 Grecale 87 % 1023 hPa 7 pioggia leggera +16.6° perc. +16.7° 0.38 mm 3.7 ENE max 4.9 Grecale 90 % 1023 hPa 10 pioggia leggera +18° perc. +18.1° 0.44 mm 4 ESE max 5.9 Scirocco 88 % 1023 hPa 13 pioggia leggera +17.7° perc. +18° 0.79 mm 4.4 ESE max 6 Scirocco 92 % 1021 hPa 16 pioggia moderata +17.1° perc. +17.4° 2.31 mm 6.4 ESE max 11.1 Scirocco 95 % 1021 hPa 19 pioggia moderata +17° perc. +17.3° 3.47 mm 5.1 ESE max 11.2 Scirocco 97 % 1021 hPa 22 forte pioggia +17.2° perc. +17.4° 5.18 mm 7.3 ESE max 14.9 Scirocco 95 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.