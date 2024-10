Previsioni Meteo Carrara: tutti i dettagli per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Carrara si prevede una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente sereno e un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso delle ore. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno attorno ai 22°C durante le ore centrali della giornata, con un lieve calo previsto nel pomeriggio. La presenza di piogge leggere nel pomeriggio potrebbe influenzare le attività all’aperto, mentre la sera si presenterà con cieli coperti e temperature in diminuzione.

Nella notte, Carrara godrà di cieli sereni con una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con valori che non supereranno il 3%. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà un clima piacevole, con un’umidità che si manterrà attorno all’82%.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che passerà da 18% a 55% entro le ore centrali della giornata. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 63%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno significativamente. Si prevede un aumento della nuvolosità, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 21°C. Le previsioni del tempo indicano anche la possibilità di pioggia leggera, con una probabilità di precipitazioni che raggiungerà il 46%. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 79%.

La sera porterà cieli nuvolosi e temperature che si aggireranno attorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che toccheranno il 100%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, intorno all’82%, e non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Carrara nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento solo a partire da giovedì. Le temperature si manterranno su valori miti, ma la presenza di nuvole e la possibilità di piogge leggere potrebbero influenzare le attività quotidiane. Si consiglia di monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti e cambiamenti nelle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Carrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.3° perc. +17.2° Assenti 7.6 NE max 6.9 Grecale 82 % 1027 hPa 4 poche nuvole +17.1° perc. +17° Assenti 7.8 NE max 7.3 Grecale 81 % 1027 hPa 7 nubi sparse +18.1° perc. +18° Assenti 5 NE max 5.4 Grecale 77 % 1027 hPa 10 nubi sparse +21.8° perc. +21.8° Assenti 2.7 SO max 1.7 Libeccio 64 % 1027 hPa 13 nubi sparse +21.8° perc. +21.8° prob. 46 % 4.2 SO max 3.6 Libeccio 65 % 1026 hPa 16 cielo coperto +19.7° perc. +19.8° prob. 46 % 2.3 NO max 3.3 Maestrale 79 % 1026 hPa 19 cielo coperto +18.9° perc. +19° prob. 12 % 5.7 NE max 5.3 Grecale 82 % 1027 hPa 22 cielo coperto +18.6° perc. +18.6° Assenti 5.4 NE max 5.3 Grecale 82 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:47 e tramonta alle ore 18:19

