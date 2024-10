Previsioni Meteo Casal di Principe: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Casal di Principe per Domenica 27 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto durante la notte e la mattina, con una graduale apertura verso il pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19°C e i 23°C, mentre il vento si presenterà debole, con velocità comprese tra i 1,5 km/h e i 9,3 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, attorno al 70%, contribuendo a una sensazione di caldo umido.

Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 78%. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni, con un cielo ancora coperto e temperature che si aggireranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, ma a partire dalle ore 13:00, si inizieranno a notare delle schiarite, con l’arrivo di nubi sparse. La temperatura percepita potrebbe arrivare fino a 22,8°C, mentre il vento si farà leggermente più sostenuto, raggiungendo i 9,3 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si presenterà con poche nuvole, e le temperature toccheranno il picco massimo di 23°C. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con intensità che non supereranno i 9 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà sereno o con poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 19°C. L’umidità si manterrà attorno al 70%, mentre il vento continuerà a essere debole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 27 Ottobre a Casal di Principe indicano una giornata che inizierà con condizioni di cielo coperto, ma che si evolverà verso un pomeriggio più sereno. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in lieve aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Questo trend potrebbe favorire attività all’aperto e una maggiore fruibilità del territorio.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Casal di Principe

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.9° perc. +20° Assenti 3.3 ENE max 5.3 Grecale 78 % 1022 hPa 3 cielo coperto +19.4° perc. +19.4° Assenti 1.6 ESE max 5.5 Scirocco 78 % 1021 hPa 6 cielo coperto +19° perc. +19° Assenti 3 ENE max 5.4 Grecale 78 % 1022 hPa 9 cielo coperto +21.7° perc. +21.6° Assenti 5.6 S max 8.6 Ostro 64 % 1023 hPa 12 cielo coperto +23° perc. +22.9° Assenti 8 SSO max 7.4 Libeccio 56 % 1023 hPa 15 nubi sparse +22.2° perc. +22° Assenti 8 SO max 7.6 Libeccio 57 % 1023 hPa 18 poche nuvole +20.2° perc. +20° Assenti 1.5 NO max 4.1 Maestrale 65 % 1024 hPa 21 poche nuvole +19.1° perc. +18.9° Assenti 4.2 N max 4.8 Tramontana 70 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 17:01

