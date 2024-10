Previsioni Meteo Casal di Principe: il bollettino per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Casal di Principe si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un passaggio da condizioni di cielo prevalentemente nuvoloso a momenti di pioggia leggera. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con temperature miti e una leggera brezza, che si intensificherà nel pomeriggio con l’arrivo di precipitazioni. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 20,4°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 68% al 38%. La brezza leggera proveniente da Nord Est accompagnerà la notte, mantenendo un’umidità attorno al 74%.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 24,5°C entro le ore 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere l’89%, mentre la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 10%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera gradevole.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 14:00. Le temperature scenderanno a 22°C e la copertura nuvolosa raggiungerà il 94%. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori di pioggia che potranno arrivare fino a 1,02mm. L’umidità aumenterà, portandosi attorno al 76%, mentre la velocità del vento si manterrà sui 11,2km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20,6°C. La probabilità di pioggia diminuirà, ma l’umidità rimarrà alta, attorno all’80%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Casal di Principe indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle possibili variazioni meteorologiche, specialmente nel pomeriggio di Martedì, quando le precipitazioni potrebbero manifestarsi in modo più intenso.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Casal di Principe

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.4° perc. +20.5° prob. 12 % 7.2 NE max 7.9 Grecale 74 % 1026 hPa 3 poche nuvole +19.7° perc. +19.7° prob. 12 % 7.6 NE max 8.5 Grecale 77 % 1026 hPa 6 nubi sparse +19.4° perc. +19.4° prob. 12 % 6.7 ENE max 8.8 Grecale 77 % 1026 hPa 9 nubi sparse +22.8° perc. +22.8° prob. 2 % 5.8 ENE max 6.8 Grecale 63 % 1026 hPa 12 nubi sparse +25° perc. +25° prob. 13 % 3.6 SSO max 4 Libeccio 55 % 1026 hPa 15 pioggia leggera +22° perc. +22.1° 0.25 mm 11.2 SO max 13.5 Libeccio 73 % 1026 hPa 18 cielo coperto +21.1° perc. +21.2° prob. 74 % 5.9 NO max 6.6 Maestrale 76 % 1027 hPa 21 cielo coperto +20.6° perc. +20.7° prob. 11 % 6.8 NE max 8.4 Grecale 79 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:08

