Previsioni Meteo Casal di Principe: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Casal di Principe di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 17°C e i 22,8°C, mentre i venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni variabili. L’umidità si attesterà su livelli moderati, contribuendo a un comfort climatico accettabile.

Nella notte, si assisterà a un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature scenderanno fino a raggiungere i 17,4°C alle 01:00, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1016 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno con temperature in aumento, che toccheranno i 22,8°C intorno a mezzogiorno. I venti si faranno più sostenuti, raggiungendo velocità di 8,6 km/h. L’umidità, pur diminuendo, si attesterà attorno al 52%, garantendo un clima piacevole per le attività all’aperto.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà leggermente, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 21,7°C alle 15:00, mentre i venti continueranno a soffiare da Sud Ovest con intensità moderata. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 78% verso le 17:00.

La sera porterà una continuazione delle nubi sparse, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 18°C. I venti si faranno più leggeri, con velocità che non supereranno i 4,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 69%, creando un’atmosfera fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casal di Principe nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati, poiché le condizioni possono variare rapidamente. Domani e dopodomani, si prevede un clima simile, con temperature che continueranno a oscillare tra i 18°C e i 23°C, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Casal di Principe

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.7° perc. +17.5° Assenti 6.3 NNE max 6.1 Grecale 75 % 1016 hPa 3 nubi sparse +16.9° perc. +16.7° Assenti 6.3 NE max 6.7 Grecale 78 % 1016 hPa 6 nubi sparse +16.8° perc. +16.5° Assenti 6.2 NE max 7 Grecale 76 % 1017 hPa 9 cielo sereno +20.9° perc. +20.6° Assenti 2.2 ESE max 4.1 Scirocco 58 % 1018 hPa 12 cielo sereno +22.8° perc. +22.5° Assenti 8.6 SO max 6.3 Libeccio 52 % 1017 hPa 15 nubi sparse +21.7° perc. +21.4° Assenti 11.1 SO max 9.1 Libeccio 56 % 1017 hPa 18 nubi sparse +19.6° perc. +19.3° Assenti 6.3 O max 8 Ponente 64 % 1018 hPa 21 nubi sparse +18.6° perc. +18.3° Assenti 2.8 NNO max 3.6 Maestrale 69 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:23

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.