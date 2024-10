Previsioni Meteo Casalecchio di Reno: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 19 Ottobre a Casalecchio di Reno indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, mentre le precipitazioni si presenteranno in modo significativo, con piogge che si intensificheranno nel corso della mattinata. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento si farà sentire, contribuendo a un aumento della sensazione di umidità.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 15,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 9 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma non si escluderanno brevi piovaschi.

Nella mattina, le condizioni meteo cambieranno drasticamente. Si prevede un inizio con pioggia leggera che si intensificherà, portando a forti piogge tra le ore 9 e 10. Le temperature si manterranno attorno ai 15,6°C, mentre l’umidità salirà fino al 98%. Il vento soffierà da Ovest con intensità crescente, raggiungendo i 14 km/h. Le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 5,27 mm.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano che la pioggia continuerà, ma con un’intensità leggermente ridotta rispetto alla mattinata. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 15,3°C. Il vento sarà teso, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. Le precipitazioni si manterranno intorno ai 2,92 mm.

La sera porterà un lieve miglioramento, con una diminuzione delle piogge, che si presenteranno come pioggia leggera. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,4°C, mentre l’umidità rimarrà alta. Il vento continuerà a soffiare, ma con intensità minore rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Casalecchio di Reno non mostrano segnali di miglioramento immediato. Anche se si prevede una lieve attenuazione delle piogge per Domenica, il maltempo potrebbe persistere, con possibilità di ulteriori precipitazioni nei giorni successivi. Gli abitanti dovranno prepararsi a un fine settimana caratterizzato da condizioni climatiche instabili e umide.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.9° perc. +16° prob. 30 % 3.9 NO max 5.6 Maestrale 94 % 1016 hPa 3 cielo coperto +16° perc. +16.1° prob. 11 % 5.2 ONO max 9 Maestrale 95 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +16° perc. +16.2° 0.9 mm 5.2 ONO max 8.9 Maestrale 97 % 1016 hPa 9 forte pioggia +15.7° perc. +15.9° 5.27 mm 14.3 NO max 22.5 Maestrale 98 % 1015 hPa 12 pioggia moderata +15.6° perc. +15.8° 1.96 mm 13.9 O max 23.7 Ponente 98 % 1015 hPa 15 pioggia moderata +15.3° perc. +15.4° 2.92 mm 15.7 ONO max 29.3 Maestrale 98 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +15.2° perc. +15.3° 0.23 mm 14.8 O max 27.1 Ponente 95 % 1017 hPa 21 pioggia moderata +15.5° perc. +15.6° 1.74 mm 6.6 ONO max 15.6 Maestrale 97 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:19

