Previsioni Meteo Casalecchio di Reno: tutti i dettagli per domani domenica 13 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Casalecchio di Reno indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 20°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, con punte di 100% durante il pomeriggio, e le condizioni di umidità si manterranno elevate, oscillando tra il 59% e l’88%.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con un cielo coperto, con temperature che varieranno da un minimo di 14,4°C a un massimo di 14,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11,3 km/h. Durante la mattina, il cielo si manterrà nuovamente coperto, ma si registreranno anche momenti di nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 19,9°C entro le ore 11:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti principalmente da sud-ovest.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica non subirà significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 63% alle ore 15:00. Le condizioni di vento rimarranno costanti, con velocità che varieranno tra 1,6 km/h e 3,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo la giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 15°C. Il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, con una copertura che scenderà al 44% entro le ore 23:00. L’umidità si manterrà alta, intorno all’86%, e il vento continuerà a soffiare leggermente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casalecchio di Reno nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cielo coperto. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni di umidità elevata potrebbero persistere anche nei giorni successivi. Pertanto, si consiglia di prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.9° perc. +14.5° Assenti 8.4 SO max 11.3 Libeccio 78 % 1018 hPa 3 nubi sparse +13.2° perc. +12.6° Assenti 9.3 SSO max 10.5 Libeccio 80 % 1018 hPa 6 nubi sparse +13° perc. +12.5° Assenti 6.4 SSO max 7.1 Libeccio 83 % 1018 hPa 9 nubi sparse +18° perc. +17.5° Assenti 3.7 OSO max 5.9 Libeccio 62 % 1019 hPa 12 cielo coperto +20.3° perc. +19.9° Assenti 6.3 N max 6.6 Tramontana 58 % 1018 hPa 15 cielo coperto +19.6° perc. +19.2° Assenti 2.1 N max 4 Tramontana 63 % 1017 hPa 18 cielo coperto +16.1° perc. +15.8° Assenti 9.1 S max 9.2 Ostro 80 % 1019 hPa 21 nubi sparse +14.8° perc. +14.6° Assenti 8.2 SSO max 8.6 Libeccio 86 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:29

