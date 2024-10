Previsioni Meteo Casalecchio di Reno: tutti i dettagli per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Casalecchio di Reno indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio di giornata che si presenterà piuttosto umido e piovoso, per poi evolvere verso un pomeriggio più nuvoloso ma senza precipitazioni significative. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 15°C e i 20°C. La presenza di nuvole e la possibilità di pioggia leggera influenzeranno le attività all’aperto, rendendo opportuno pianificare con attenzione.

Durante la notte, le condizioni meteo inizieranno con pioggia leggera che si registrerà fino alle prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai 15,5°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 95%. La copertura nuvolosa sarà al 40%, e il vento si presenterà debole, proveniente da Est-Sud Est.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con la pioggia che cesserà e lascerà spazio a poche nuvole. Le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i 20°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 62%, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno al 78%. Il vento continuerà a soffiare debole, con velocità che varierà tra i 1,4 km/h e i 6,4 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 19-20°C. La probabilità di pioggia aumenterà, ma non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si attesterà attorno all’81%, e il vento si farà leggermente più intenso, con raffiche che potranno raggiungere i 4,7 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature in calo fino a 16°C. L’umidità rimarrà elevata, sfiorando il 95%, e il vento continuerà a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità moderata. Non si prevedono precipitazioni, ma il cielo rimarrà prevalentemente coperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casalecchio di Reno nei prossimi giorni indicano un inizio di settimana con condizioni simili, caratterizzate da nuvolosità e temperature miti. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteo potrebbero variare, specialmente in vista di eventuali perturbazioni. La pianificazione delle attività all’aperto dovrà tenere conto della possibilità di pioggia e della variabilità delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Casalecchio di Reno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.5° perc. +15.6° 0.15 mm 1.4 ESE max 2.4 Scirocco 95 % 1022 hPa 3 poche nuvole +14.9° perc. +15° Assenti 1.3 S max 2.1 Ostro 95 % 1021 hPa 6 nubi sparse +14.7° perc. +14.7° Assenti 2.6 SO max 2.4 Libeccio 94 % 1022 hPa 9 nubi sparse +18.5° perc. +18.6° Assenti 2.4 N max 1.5 Tramontana 84 % 1023 hPa 12 pioggia leggera +20.2° perc. +20.3° 0.14 mm 6.4 NNE max 4.8 Grecale 78 % 1023 hPa 15 cielo coperto +19.8° perc. +20° prob. 36 % 3.2 N max 3.6 Tramontana 81 % 1023 hPa 18 cielo coperto +17.8° perc. +18° prob. 32 % 4.1 ONO max 4.1 Maestrale 89 % 1025 hPa 21 cielo coperto +16.6° perc. +16.8° Assenti 5.4 O max 6.6 Ponente 94 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 17:07

