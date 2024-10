Previsioni Meteo Casalecchio di Reno: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Casalecchio di Reno per Lunedì 28 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno attorno ai 20°C durante le ore centrali, mentre nelle ore serali si registreranno valori più freschi, intorno ai 15°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra il 70% e l’87%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nella notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con temperature che si attesteranno attorno ai 16°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo coperto nelle ore successive. La mattina continuerà a presentarsi con un cielo coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 19°C intorno alle 10:00. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 76%, e il vento si manterrà debole, con direzione prevalentemente da ovest.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà molto bassa, contribuendo a un clima piuttosto statico. L’umidità, in questa fase, si attesterà intorno al 70%, rendendo l’aria leggermente umida.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 15°C entro le 21:00. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità aumenterà, portandosi fino al 90%. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge, e il vento continuerà a essere debole, mantenendo una sensazione di calma.

In conclusione, le previsioni meteo per Casalecchio di Reno indicano un Lunedì caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno sopra i 15°C durante la notte e il giorno. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un lieve miglioramento verso la metà della settimana, quando potrebbero verificarsi schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, influenzando la percezione del caldo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Casalecchio di Reno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.3° perc. +16.4° Assenti 5.8 O max 7.6 Ponente 91 % 1026 hPa 4 cielo coperto +16° perc. +16° Assenti 4.1 ONO max 5.6 Maestrale 92 % 1026 hPa 7 cielo coperto +16.3° perc. +16.4° Assenti 3.8 ONO max 5.5 Maestrale 90 % 1027 hPa 10 cielo coperto +19.3° perc. +19.2° Assenti 5.8 NNO max 4.5 Maestrale 76 % 1026 hPa 13 cielo coperto +20.2° perc. +20.1° Assenti 5 NNO max 3.7 Maestrale 70 % 1025 hPa 16 cielo coperto +17.7° perc. +17.7° Assenti 1.4 NE max 1.7 Grecale 81 % 1024 hPa 19 cielo coperto +16.2° perc. +16.2° Assenti 3.3 SSO max 3.3 Libeccio 87 % 1025 hPa 22 cielo coperto +15.4° perc. +15.3° Assenti 5.5 SO max 5.4 Libeccio 90 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:05

