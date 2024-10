Previsioni Meteo Casalecchio di Reno: tutti i dettagli per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Casalecchio di Reno si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,5°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 96%, e il vento si presenterà debole, proveniente da Ovest-Nord Ovest. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 20,7°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, mantenendo una temperatura simile.

Nel dettaglio, durante la notte le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 16,5°C e 16,0°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’89%, creando una sensazione di caldo umido.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che inizieranno a salire. Alle 10:00, si registrerà una temperatura di 19,7°C e una diminuzione della copertura nuvolosa al 60%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97% alle 16:00. Le temperature si manterranno attorno ai 19°C, con un leggero calo rispetto al mattino. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. L’umidità aumenterà, raggiungendo l’81%.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno fino a 16°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità si attesterà attorno all’87%. Anche in questo caso, la probabilità di pioggia sarà molto bassa, intorno all’1%.

In conclusione, le previsioni meteo per Casalecchio di Reno indicano una giornata nuvolosa, ma con temperature miti e senza significative precipitazioni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile miglioramento verso il fine settimana, quando il cielo potrebbe schiarirsi e le temperature potrebbero aumentare ulteriormente. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo non promettono cieli sereni nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Casalecchio di Reno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.5° perc. +16.6° Assenti 2.8 ONO max 3.2 Maestrale 89 % 1028 hPa 3 cielo coperto +16.3° perc. +16.3° Assenti 4.7 OSO max 4.8 Libeccio 89 % 1028 hPa 6 cielo coperto +15.9° perc. +15.9° Assenti 4.5 SO max 4.6 Libeccio 89 % 1028 hPa 9 nubi sparse +18.9° perc. +18.9° Assenti 3.1 NNO max 2.1 Maestrale 79 % 1028 hPa 12 nubi sparse +20.7° perc. +20.8° Assenti 3.3 NNE max 1.9 Grecale 73 % 1027 hPa 15 cielo coperto +20.6° perc. +20.6° prob. 4 % 2.2 E max 2.5 Levante 74 % 1027 hPa 18 cielo coperto +18.4° perc. +18.4° prob. 12 % 3.9 SE max 4.1 Scirocco 81 % 1028 hPa 21 cielo coperto +17° perc. +17° prob. 12 % 4.5 S max 4.8 Ostro 86 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 18:14

