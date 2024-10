Previsioni Meteo Casalecchio di Reno: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a Casalecchio di Reno indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera pioggia prevista nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 14°C e i 20°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 91%. I venti saranno generalmente deboli, con qualche raffica più intensa nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 15,3°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 87%, e i venti si muoveranno da Sud Est a una velocità di circa 2,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia sarà presente.

Nella mattina, la situazione rimarrà sostanzialmente invariata, con cielo coperto e temperature in lieve aumento fino a 19,3°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,7 km/h, e l’umidità scenderà leggermente, attestandosi intorno al 75%. Anche in questa fase della giornata, non si registreranno precipitazioni.

Il pomeriggio porterà un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere attese intorno alle 13:00. Le temperature si manterranno sui 19°C, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, arrivando al 75%. Le nubi sparse prenderanno il sopravvento nel corso delle ore, con una diminuzione della copertura nuvolosa che scenderà al 50% verso le 15:00. I venti saranno moderati, con velocità intorno ai 9,2 km/h.

La sera vedrà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C. Il cielo rimarrà nuovamente coperto, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 93%. I venti si faranno più deboli, con velocità di circa 3 km/h, e non si prevedono ulteriori precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Casalecchio di Reno mostrano un trend di stabilità, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Si consiglia di prepararsi a un clima umido e di portare con sé un ombrello, soprattutto durante il pomeriggio di Mercoledì.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.3° perc. +15.2° prob. 17 % 2.2 SE max 4.4 Scirocco 87 % 1011 hPa 3 cielo coperto +14.4° perc. +14.4° prob. 35 % 3.3 SE max 6.7 Scirocco 93 % 1009 hPa 6 cielo coperto +15.8° perc. +15.9° prob. 17 % 5.1 SSE max 10.7 Scirocco 92 % 1007 hPa 9 cielo coperto +20° perc. +19.8° prob. 39 % 10.1 SSO max 27.3 Libeccio 71 % 1005 hPa 12 cielo coperto +19.1° perc. +19.1° prob. 54 % 13.1 ONO max 18.8 Maestrale 78 % 1006 hPa 15 nubi sparse +19.1° perc. +19° prob. 46 % 5.6 NO max 8.1 Maestrale 76 % 1005 hPa 18 nubi sparse +15.3° perc. +15.2° prob. 27 % 4.3 NO max 6.5 Maestrale 91 % 1007 hPa 21 cielo coperto +14.4° perc. +14.3° Assenti 3.2 S max 4.1 Ostro 93 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:48

