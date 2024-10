Previsioni Meteo Casalnuovo di Napoli: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Casalnuovo di Napoli di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 20,1°C e 24°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 70-80%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, sebbene si consiglia di tenere d’occhio l’evoluzione del meteo.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con un cielo inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. Le temperature si manterranno intorno ai 20,1°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La velocità del vento sarà bassa, attorno ai 1,4 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 78%. Non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 23,1°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 94%, e il vento sarà leggero, con velocità che varieranno tra 2,5 km/h e 6,9 km/h. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 62% entro le ore di punta.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che sostituiranno il cielo completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23-24°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9 km/h, mentre l’umidità continuerà a scendere, attestandosi intorno al 57-61%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo il pomeriggio favorevole per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con poche nuvole che si affacceranno nel cielo. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a 20,1°C entro la fine della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà al 21%, e la velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 1,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 74%, senza possibilità di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casalnuovo di Napoli indicano una giornata prevalentemente nuvolosa, ma con temperature gradevoli e senza precipitazioni significative. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle schiarite e temperature che potrebbero salire ulteriormente. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Casalnuovo di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.1° perc. +20.2° Assenti 1.4 O max 2.8 Ponente 78 % 1025 hPa 3 nubi sparse +19.4° perc. +19.6° Assenti 2.2 N max 2.4 Tramontana 81 % 1023 hPa 6 cielo coperto +19.4° perc. +19.5° Assenti 2.5 ENE max 3.1 Grecale 80 % 1023 hPa 9 cielo coperto +22.2° perc. +22.2° Assenti 2.2 OSO max 2.1 Libeccio 66 % 1024 hPa 12 cielo coperto +24° perc. +23.9° Assenti 6.9 OSO max 5.8 Libeccio 57 % 1022 hPa 15 nubi sparse +23.2° perc. +23.2° Assenti 7.6 OSO max 5.3 Libeccio 61 % 1021 hPa 18 nubi sparse +21.4° perc. +21.5° prob. 7 % 4.8 O max 5.6 Ponente 70 % 1022 hPa 21 poche nuvole +20.6° perc. +20.7° prob. 8 % 1.7 ONO max 2.6 Maestrale 74 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 17:03

