Previsioni Meteo Cascina: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Cascina indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si aggirerà attorno all’88%. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 21°C intorno a mezzogiorno, mantenendo una situazione di cielo coperto.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo confermeranno una stabilità climatica, con temperature che si manterranno tra i 16°C e i 21°C. La mattina sarà caratterizzata da un cielo coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa nel pomeriggio, quando si passerà a nubi sparse. Le temperature percepite si manterranno simili a quelle reali, con valori che non scenderanno sotto i 15°C nemmeno durante la sera. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Durante il pomeriggio, si prevede che le temperature inizieranno a scendere lentamente, ma rimarranno comunque sopra i 16°C. La copertura nuvolosa continuerà a diminuire, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 15°C, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo nuovamente coperto.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Cascina indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cielo coperto. Martedì e Mercoledì si prevede un leggero calo delle temperature, ma senza particolari variazioni significative. Gli amanti del clima temperato troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere di passeggiate all’aperto, mentre chi cerca il sole dovrà attendere condizioni più favorevoli nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Cascina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.5° perc. +15.4° Assenti 6.2 ENE max 5.9 Grecale 87 % 1025 hPa 5 cielo coperto +15.6° perc. +15.5° Assenti 6.4 ENE max 6.5 Grecale 86 % 1025 hPa 8 cielo coperto +16.7° perc. +16.6° Assenti 5.9 E max 7.5 Levante 84 % 1026 hPa 11 cielo coperto +20.2° perc. +20.1° Assenti 3.4 ENE max 4.4 Grecale 70 % 1025 hPa 14 cielo coperto +21.5° perc. +21.3° Assenti 0.7 ENE max 2.6 Grecale 64 % 1024 hPa 17 cielo coperto +17.4° perc. +17.3° Assenti 3.4 NNO max 3.6 Maestrale 80 % 1024 hPa 20 nubi sparse +16.2° perc. +16.1° Assenti 3.3 NE max 3.2 Grecale 84 % 1024 hPa 23 nubi sparse +15.4° perc. +15.3° Assenti 4.5 ENE max 4.4 Grecale 87 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 17:10

