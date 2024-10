Previsioni Meteo Cascina: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Cascina si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,7°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 5%, e non si registreranno precipitazioni. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 4,1 km/h.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenere un cielo sereno, con temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere i 22°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta tra il 25% e il 28%, e non si prevedono piogge. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con una velocità del vento che varierà tra i 4 km/h e i 5,8 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni di meteo sereno persisteranno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà minima, scendendo fino al 3%. Anche in questa fascia oraria, non si registreranno precipitazioni, e la velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 2,7 km/h.

La sera si presenterà con un cielo ancora sereno, e le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 15,7°C. L’umidità si manterrà attorno all’86%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1024 hPa. Anche in questa fase della giornata, non si prevedono piogge e il vento continuerà a essere leggero.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cascina indicano una giornata di meteo favorevole, con temperature miti e assenza di precipitazioni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un lieve abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nel meteo. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto potranno approfittare di queste favorevoli condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Cascina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.3° perc. +15.2° Assenti 4.9 ENE max 4.6 Grecale 90 % 1024 hPa 5 poche nuvole +14.7° perc. +14.6° Assenti 5.1 ENE max 4.7 Grecale 90 % 1024 hPa 8 nubi sparse +17.6° perc. +17.6° Assenti 5.8 ENE max 7 Grecale 80 % 1025 hPa 11 nubi sparse +21.4° perc. +21.3° Assenti 4 E max 4.5 Levante 67 % 1024 hPa 14 cielo sereno +22.1° perc. +22° prob. 4 % 0.6 NNO max 1.9 Maestrale 64 % 1023 hPa 17 cielo sereno +17.7° perc. +17.7° prob. 8 % 2.7 NNO max 2.7 Maestrale 83 % 1023 hPa 20 cielo sereno +16.5° perc. +16.5° Assenti 2.8 ENE max 2.9 Grecale 87 % 1024 hPa 23 cielo sereno +15.7° perc. +15.7° Assenti 3.9 ENE max 3.7 Grecale 89 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 17:08

