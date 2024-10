Previsioni Meteo Cascina: il bollettino per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 16 Ottobre, Cascina si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da piogge intermittenti. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 17°C durante gran parte della giornata, con picchi che raggiungeranno i 18,4°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che si attesterà al 100% per tutto il giorno. I venti soffieranno da est, con velocità comprese tra 5,5 km/h e 10,5 km/h, rendendo l’atmosfera leggermente umida.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con temperature che si aggireranno attorno ai 17°C. La situazione cambierà rapidamente, con l’arrivo di un cielo completamente coperto. Le temperature percepite rimarranno stabili, e l’umidità si manterrà alta, superando l’87%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, portando a piogge leggere che inizieranno intorno alle 07:00. Le precipitazioni si intensificheranno, raggiungendo un picco di 2,48 mm di pioggia moderata attorno a mezzogiorno. La temperatura si manterrà attorno ai 17-18°C, mentre l’umidità continuerà a salire, arrivando fino al 95%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una lieve attenuazione delle piogge, con un ritorno a piogge più leggere e sporadiche. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno sui 17-18°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con valori che toccheranno il 76% nel tardo pomeriggio.

La sera porterà un ulteriore mantenimento del cielo coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 17°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, e non si prevedono precipitazioni significative, sebbene la probabilità di pioggia rimanga presente.

In conclusione, le previsioni meteo per Cascina indicano una giornata di Mercoledì 16 Ottobre caratterizzata da un clima umido e piovoso, con temperature stabili e un cielo coperto. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita e un abbassamento dell’umidità, rendendo il clima più gradevole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Cascina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.1° perc. +17.1° Assenti 5.8 E max 6 Levante 87 % 1019 hPa 5 cielo coperto +17° perc. +17° prob. 2 % 5.6 E max 5.4 Levante 87 % 1019 hPa 8 pioggia leggera +17.8° perc. +18° 0.51 mm 7.8 E max 11.7 Levante 89 % 1019 hPa 11 pioggia leggera +17.5° perc. +17.8° 0.51 mm 8.3 ENE max 15.2 Grecale 94 % 1019 hPa 14 pioggia leggera +18.4° perc. +18.6° 0.61 mm 9.6 E max 16.4 Levante 88 % 1018 hPa 17 cielo coperto +17.4° perc. +17.6° prob. 76 % 5.9 ENE max 6.9 Grecale 94 % 1019 hPa 20 cielo coperto +17.5° perc. +17.7° prob. 3 % 6.6 ENE max 7.7 Grecale 92 % 1019 hPa 23 cielo coperto +17.1° perc. +17.2° prob. 10 % 7.3 ENE max 8.2 Grecale 93 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:28

