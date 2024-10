Previsioni Meteo Cascina: il bollettino per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Cascina si troverà a vivere condizioni di meteo particolarmente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno per tutta la giornata, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La temperatura percepita sarà in linea con quella reale, e non si prevedono precipitazioni. I venti saranno leggeri, contribuendo a un clima piacevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente sereno, con temperature che scenderanno fino a +14,5°C. La temperatura percepita sarà simile, attorno ai +14,3°C. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 5,5 km/h, proveniente da est. L’umidità sarà alta, attorno all’89%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni di meteo rimarranno stabili. Le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i +21,7°C intorno a mezzogiorno. Anche in questo frangente, il cielo continuerà a essere sereno, senza nuvole. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3 e i 6 km/h, sempre da est. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 58%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai +21,8°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La brezza leggera accompagnerà il clima, con raffiche di vento che non supereranno i 6 km/h. Anche in questo periodo, non si registreranno precipitazioni, mantenendo il cielo sereno e la pressione atmosferica attorno ai 1022 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +15,6°C. Le condizioni di meteo rimarranno favorevoli, con un cielo sereno e una leggera brezza. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo l’81%, ma senza compromettere il comfort climatico.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cascina indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre caratterizzata da un clima sereno e temperato. Nei giorni successivi, si prevede che le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con temperature simili e cieli sereni, rendendo questo periodo particolarmente piacevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Cascina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.9° perc. +14.8° Assenti 5.8 ENE max 5.5 Grecale 89 % 1024 hPa 5 cielo sereno +14.3° perc. +14.1° Assenti 5.2 E max 5.1 Levante 89 % 1023 hPa 8 cielo sereno +17.3° perc. +17.1° Assenti 5.8 ENE max 7.1 Grecale 77 % 1024 hPa 11 cielo sereno +21° perc. +20.8° Assenti 5.3 E max 6.5 Levante 62 % 1023 hPa 14 cielo sereno +21.8° perc. +21.6° Assenti 3 E max 4.8 Levante 60 % 1022 hPa 17 cielo sereno +17.3° perc. +17° Assenti 2.1 N max 2.5 Tramontana 76 % 1022 hPa 20 cielo sereno +15.9° perc. +15.7° Assenti 5.7 ENE max 5.4 Grecale 80 % 1023 hPa 23 cielo sereno +14.8° perc. +14.4° Assenti 5.7 ENE max 5.5 Grecale 81 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 17:07

