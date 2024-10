Previsioni Meteo Cascina: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cascina di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà i 20,3°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 13,5°C nelle prime ore della notte. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 11,2 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 62% e l’85%.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che scenderà gradualmente fino a 15,5°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con percentuali che raggiungeranno il 91%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da Nord Est, e non ci saranno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà nuvoloso, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,9°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa continuerà a essere elevata, con valori che toccheranno il 99%. Anche in questa fase della giornata, il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 8,2 km/h.

Il pomeriggio porterà una leggera variazione, con l’arrivo di nubi sparse. La temperatura massima si stabilirà attorno ai 20,3°C alle ore 13:00, per poi scendere a 19,5°C alle 15:00. La copertura nuvolosa diminuirà leggermente, passando dal 88% al 73%. Anche in questo frangente, il vento si manterrà debole, rendendo la giornata complessivamente gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento rimarrà bassa, contribuendo a un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cascina nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la situazione climatica rimarrà simile anche nei giorni successivi. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione la copertura nuvolosa, ma potranno comunque godere di temperature gradevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.2° perc. +14.9° Assenti 5.2 NE max 6.7 Grecale 80 % 1017 hPa 4 cielo coperto +14.2° perc. +13.8° Assenti 5.4 ENE max 6 Grecale 82 % 1017 hPa 7 cielo coperto +15.2° perc. +14.8° prob. 7 % 4.8 ENE max 5.8 Grecale 80 % 1018 hPa 10 cielo coperto +18.1° perc. +17.9° Assenti 3.9 ESE max 6 Scirocco 72 % 1019 hPa 13 cielo coperto +20.3° perc. +20° Assenti 8.2 O max 9.9 Ponente 63 % 1018 hPa 16 nubi sparse +17.6° perc. +17.4° Assenti 6.5 OSO max 7.7 Libeccio 75 % 1017 hPa 19 cielo coperto +15.6° perc. +15.3° Assenti 3.9 OSO max 4.4 Libeccio 79 % 1019 hPa 22 cielo coperto +15.4° perc. +15.1° Assenti 0.7 ONO max 2.2 Maestrale 81 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:34

