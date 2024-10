Previsioni Meteo Cascina: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Cascina si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da piogge persistenti e temperature miti. Durante la notte, la pioggia leggera accompagnerà i residenti, con una temperatura che si attesterà attorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e il vento si presenterà con una velocità moderata, proveniente principalmente da sud. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni, mantenendo la pioggia leggera e una temperatura che si avvicinerà ai 21°C.

Nel corso della giornata, le previsioni meteo indicano un graduale miglioramento, ma con piogge intermittenti che continueranno a manifestarsi fino al pomeriggio. Le temperature massime si stabiliranno intorno ai 22°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 30 km/h. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando da una situazione di nubi sparse a un cielo più sereno verso la sera.

Durante la sera, le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi sui 16°C, con un cielo che si presenterà coperto. La probabilità di precipitazioni diminuirà, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno all’86%. La pressione atmosferica si manterrà stabile, intorno ai 1007 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cascina nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile ritorno del sole e temperature più gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Cascina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +17° perc. +17.2° 0.13 mm 4.4 SSE max 7.1 Scirocco 94 % 1011 hPa 4 pioggia moderata +16.6° perc. +16.8° 1.09 mm 2.5 S max 6.2 Ostro 97 % 1010 hPa 7 pioggia leggera +17.5° perc. +17.8° 0.5 mm 3.2 SSO max 9.9 Libeccio 94 % 1009 hPa 10 pioggia leggera +21° perc. +21.2° 0.59 mm 12.9 SSO max 22.1 Libeccio 80 % 1008 hPa 13 pioggia leggera +21.9° perc. +22.1° 0.71 mm 19.3 SO max 29.8 Libeccio 74 % 1007 hPa 16 nubi sparse +19.2° perc. +19.2° prob. 73 % 13.5 OSO max 24.7 Libeccio 81 % 1007 hPa 19 cielo coperto +16.9° perc. +16.9° prob. 27 % 4.5 O max 7.7 Ponente 86 % 1007 hPa 22 cielo coperto +16.5° perc. +16.4° prob. 22 % 4.7 O max 6.9 Ponente 81 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.