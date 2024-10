Previsioni Meteo Cascina: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cascina di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 12,8°C e i 19,1°C, mentre il vento si presenterà con intensità leggera, prevalentemente da est-nord est. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con un picco di umidità che si attesterà intorno all’87%.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 99%, e il vento soffierà leggermente da est con velocità di circa 7,2 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’86%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che permetteranno qualche schiarita. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 18,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 6-8 km/h, e la probabilità di pioggia sarà molto bassa, attorno all’11%. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 59%.

Il pomeriggio porterà un ritorno delle nuvole e, a partire dalle ore 16:00, si prevede l’arrivo di pioggia leggera. La temperatura massima si attesterà intorno ai 19,1°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità leggera. La probabilità di precipitazioni aumenterà, raggiungendo il 35% verso sera. L’umidità si manterrà attorno al 74%.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature in calo che si porteranno intorno ai 13°C. Il vento si farà sentire con una leggera brezza, e la probabilità di pioggia sarà bassa, attorno al 9%. L’umidità si stabilizzerà attorno all’80%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cascina nei prossimi giorni indicano un miglioramento temporaneo con schiarite, ma non si escludono ulteriori piogge nel fine settimana. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso continuerà a dominare la scena. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Cascina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.8° perc. +13.5° prob. 49 % 7.9 E max 12.3 Levante 86 % 1004 hPa 4 cielo coperto +13.1° perc. +12.8° prob. 41 % 5.5 ENE max 10.5 Grecale 87 % 1005 hPa 7 nubi sparse +13.6° perc. +13.2° prob. 14 % 7.6 ENE max 13.2 Grecale 84 % 1006 hPa 10 nubi sparse +17.3° perc. +16.8° prob. 14 % 8.7 ENE max 10.9 Grecale 65 % 1007 hPa 13 nubi sparse +19.1° perc. +18.5° prob. 41 % 6.2 N max 7.7 Tramontana 57 % 1007 hPa 16 pioggia leggera +16.7° perc. +16.4° 0.16 mm 6.9 N max 10.8 Tramontana 74 % 1007 hPa 19 cielo coperto +14.3° perc. +13.9° prob. 7 % 8.6 ENE max 15.5 Grecale 78 % 1010 hPa 22 cielo coperto +13.6° perc. +13° prob. 9 % 6.6 ENE max 12.7 Grecale 79 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:48

