Previsioni Meteo Caserta: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Caserta indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, la copertura nuvolosa sarà totale, mentre nella mattina si assisterà a un parziale diradamento delle nubi. Nel pomeriggio, le condizioni miglioreranno ulteriormente, con l’emergere di schiarite. La sera porterà un cielo sereno, rendendo la temperatura più fresca e gradevole.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Caserta registrerà un cielo coperto con una temperatura di +19,1°C e un’umidità del 81%. La velocità del vento sarà debole, attorno ai 1,9 km/h, proveniente da Nord. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino, con temperature che scenderanno leggermente, raggiungendo +18,6°C alle 03:00.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, ma le temperature inizieranno a risalire, toccando i +22,9°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 96%, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 54% alle 12:00.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +23,6°C alle 13:00, per poi scendere a +19,9°C alle 17:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 9 km/h nel pomeriggio, mantenendo una direzione costante da Ovest-Sud Ovest.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno a +18,6°C alle 20:00. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili, attorno al 72%. La velocità del vento si manterrà bassa, rendendo la serata particolarmente piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Caserta suggeriscono una giornata variabile, con un inizio nuvoloso che lascerà spazio a schiarite nel pomeriggio e a un cielo sereno in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con temperature in lieve aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un clima favorevole nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Caserta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.1° perc. +19.2° Assenti 1.9 N max 2.5 Tramontana 81 % 1022 hPa 3 cielo coperto +18.6° perc. +18.6° Assenti 1.8 NO max 2.9 Maestrale 82 % 1021 hPa 6 cielo coperto +18.2° perc. +18.2° Assenti 2.3 N max 2.4 Tramontana 83 % 1022 hPa 9 cielo coperto +21.3° perc. +21.1° Assenti 4.6 OSO max 6.2 Libeccio 63 % 1024 hPa 12 cielo coperto +23.4° perc. +23.1° Assenti 6.4 OSO max 6.2 Libeccio 52 % 1023 hPa 15 nubi sparse +22.4° perc. +22.2° Assenti 8.6 OSO max 7.7 Libeccio 56 % 1023 hPa 18 nubi sparse +19.4° perc. +19.2° Assenti 3.9 NO max 4.9 Maestrale 69 % 1024 hPa 21 poche nuvole +18.3° perc. +18.1° Assenti 3.8 N max 4.4 Tramontana 73 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 17:01

