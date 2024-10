Previsioni Meteo Caserta: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Caserta si preannuncia una giornata caratterizzata da un inizio piuttosto nuvoloso, con un progressivo cambiamento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 17,1°C a un massimo di 25,9°C, con un aumento dell’umidità e la possibilità di precipitazioni nel pomeriggio e nella sera. La presenza di venti moderati e forti contribuirà a rendere il clima più fresco, specialmente durante le ore serali.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,9°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 78%, e il vento soffierà da Nord a una velocità di circa 1,7 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura tenderà a scendere leggermente, mantenendo comunque un clima mite.

Durante la mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a 25,9°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità inizierà a diminuire, attestandosi attorno al 45%. I venti, provenienti principalmente da Sud-Ovest, si faranno più intensi, raggiungendo punte di 17 km/h. Questo aumento della ventilazione potrebbe rendere la percezione del caldo più sopportabile.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della copertura nuvolosa, con possibilità di pioggia a partire dalle ore serali. Le temperature inizieranno a calare, stabilizzandosi intorno ai 22°C. La probabilità di precipitazioni aumenterà, con un’intensità che potrebbe variare da leggera a moderata. L’umidità, invece, si attesterà attorno al 62%, rendendo l’aria più pesante e umida.

La sera porterà con sé un cambiamento significativo: si prevedono forti piogge a partire dalle ore 20:00, con accumuli che potrebbero raggiungere i 6,16 mm entro le 21:00. Le temperature scenderanno fino a 17,1°C, mentre l’umidità salirà ulteriormente, raggiungendo l’88%. I venti, che si faranno più intensi, potrebbero raggiungere velocità di 30,1 km/h, rendendo la situazione meteorologica piuttosto instabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Caserta indicano una giornata variabile, con un inizio mite e nuvoloso che si trasformerà in un pomeriggio e una sera caratterizzati da piogge significative. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento delle precipitazioni, suggerendo di prepararsi a condizioni meteorologiche più fresche e umide. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Caserta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.9° perc. +18.9° Assenti 1.7 N max 2.6 Tramontana 78 % 1018 hPa 3 cielo coperto +18.5° perc. +18.5° Assenti 0.2 NNO max 1.8 Maestrale 79 % 1016 hPa 6 cielo coperto +18.6° perc. +18.6° Assenti 1.8 NE max 3.5 Grecale 79 % 1016 hPa 9 nubi sparse +23.5° perc. +23.3° Assenti 5.4 SSO max 9.2 Libeccio 55 % 1016 hPa 12 nubi sparse +25.9° perc. +25.7° Assenti 16.7 SSO max 24.3 Libeccio 45 % 1015 hPa 15 nubi sparse +24.8° perc. +24.7° Assenti 14.9 SSO max 26 Libeccio 51 % 1013 hPa 18 nubi sparse +22.2° perc. +22.1° prob. 10 % 5.1 S max 13.2 Ostro 63 % 1011 hPa 21 forte pioggia +17.1° perc. +17.2° 6.16 mm 10.2 SO max 30.1 Libeccio 88 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:28

