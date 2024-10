Previsioni Meteo Caserta: il bollettino per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Caserta si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente sereno, caratterizzato da temperature gradevoli e una leggera brezza. I dati indicano un clima stabile, con una copertura nuvolosa praticamente assente e un’umidità che si manterrà su livelli moderati. Le previsioni del tempo suggeriscono un’ottima visibilità e assenza di precipitazioni, rendendo questa giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 71%, garantendo un clima fresco ma non eccessivamente freddo. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, senza alcuna previsione di pioggia.

Nella mattina, si assisterà a un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i 24,5°C intorno a mezzogiorno. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando a circa il 42%. Le condizioni di meteo favorevoli permetteranno di godere di una mattinata luminosa e calda.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, con una leggera diminuzione rispetto al picco della mattina. Il vento, sempre da Ovest, si manterrà a velocità moderata, contribuendo a rendere l’atmosfera piacevole. Anche in questo intervallo orario, non si registreranno precipitazioni, confermando la stabilità delle previsioni meteo.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C. Il cielo rimarrà sereno, e l’umidità si alzerà leggermente, ma senza raggiungere livelli critici. La brezza leggera continuerà a rendere la serata gradevole, ideale per passeggiate o attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caserta nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima continuerà a favorire attività all’aperto. Gli amanti del sole e del bel tempo troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Caserta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.4° perc. +17.1° Assenti 5.3 NE max 5.5 Grecale 71 % 1023 hPa 4 cielo sereno +16.8° perc. +16.4° Assenti 5 NE max 5.2 Grecale 74 % 1023 hPa 7 cielo sereno +18.2° perc. +17.8° Assenti 4.4 NE max 5.7 Grecale 69 % 1023 hPa 10 cielo sereno +22.8° perc. +22.4° Assenti 3.1 NE max 5.1 Grecale 50 % 1023 hPa 13 cielo sereno +24.6° perc. +24.2° Assenti 3.1 O max 5.1 Ponente 41 % 1021 hPa 16 cielo sereno +21° perc. +20.7° Assenti 6.9 O max 9.8 Ponente 57 % 1021 hPa 19 cielo sereno +19° perc. +18.7° Assenti 5.1 NNE max 6 Grecale 64 % 1022 hPa 22 cielo sereno +17.9° perc. +17.4° Assenti 6.9 NE max 8.4 Grecale 65 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 16:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.