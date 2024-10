Previsioni Meteo Casoria: il bollettino per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 6 Ottobre a Casoria si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da un clima prevalentemente sereno, che si manterrà tale per gran parte della giornata. La temperatura si attesterà attorno ai 21°C nel pomeriggio, con una leggera diminuzione nelle ore serali. La presenza di poche nuvole garantirà un’ottima visibilità e un’atmosfera gradevole, ideale per attività all’aperto. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 13,7 km/h.

Nella notte, si registrerà una leggera pioggia, con una temperatura di circa 17,3°C. Tuttavia, già dalle prime ore del mattino, il cielo si schiarirà e si passerà a condizioni di cielo sereno. Alle 06:00, la temperatura sarà di 16,9°C, con una leggera brezza proveniente da est. Durante la mattina, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 21°C intorno alle 11:00, accompagnate da poche nuvole e una leggera intensità del vento.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con temperature che si manterranno attorno ai 21°C. Le condizioni di poche nuvole garantiranno un’ottima esposizione al sole, rendendo il pomeriggio particolarmente piacevole. La velocità del vento sarà moderata, con valori che varieranno tra i 10 km/h e i 13 km/h. La sera porterà una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno a circa 18°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casoria nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Lunedì e martedì si prevede un clima simile, con cieli sereni e temperature che continueranno a oscillare tra i 17°C e i 21°C. Pertanto, sarà opportuno approfittare di queste giornate di bel tempo per attività all’aperto, prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Casoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.3° perc. +17° 0.12 mm 2.2 SSE max 4.3 Scirocco 74 % 1013 hPa 3 cielo sereno +16.7° perc. +16.4° prob. 29 % 2.3 SE max 4.3 Scirocco 76 % 1012 hPa 6 cielo sereno +16.9° perc. +16.6° prob. 26 % 1.9 E max 4.1 Levante 75 % 1013 hPa 9 poche nuvole +19.8° perc. +19.4° prob. 28 % 4 OSO max 6.8 Libeccio 61 % 1014 hPa 12 poche nuvole +21.3° perc. +20.9° prob. 9 % 11.8 OSO max 12.5 Libeccio 52 % 1014 hPa 15 poche nuvole +20.7° perc. +20.2° Assenti 12.2 OSO max 12.7 Libeccio 53 % 1014 hPa 18 poche nuvole +19.3° perc. +18.9° Assenti 5.5 OSO max 7.7 Libeccio 61 % 1015 hPa 21 poche nuvole +18.9° perc. +18.5° Assenti 1.3 O max 3.7 Ponente 63 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:31

