Previsioni Meteo Casoria: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

Le previsioni meteo per Casoria di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 22,9°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature in aumento fino a raggiungere i 26,8°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un ritorno di nubi più dense, mentre la sera si chiuderà con un cielo nuovamente coperto e temperature in calo.

Durante la notte, le condizioni meteo a Casoria saranno caratterizzate da un cielo completamente coperto, con una temperatura che si manterrà attorno ai 22,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 21,6 km/h provenienti da est. L’umidità si attesterà intorno al 57%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Nella mattina, il cielo passerà da completamente coperto a nubi sparse, con una temperatura che salirà fino a 26,8°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che si aggireranno attorno ai 3 km/h. L’umidità diminuirà leggermente, portandosi al 44%. Le previsioni del tempo indicano assenza di precipitazioni, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno leggermente fino a 24°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,1 km/h, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 55%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni significative.

La sera si presenterà nuovamente con un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 22,8°C. La velocità del vento sarà moderata, e l’umidità aumenterà fino al 62%. Le condizioni meteo non faranno presagire cambiamenti significativi durante la notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Casoria nei prossimi giorni evidenziano un clima stabile, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nubi. Si prevede che nei giorni successivi, le condizioni rimarranno simili, con occasionali schiarite e temperature che varieranno tra i 22°C e i 26°C. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere di attività all’aperto, mentre chi predilige il sole dovrà attendere qualche giorno per un miglioramento significativo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Casoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22.9° perc. +22.7° Assenti 13.4 E max 21.6 Levante 57 % 1019 hPa 3 cielo coperto +22.7° perc. +22.5° Assenti 5.7 N max 6.9 Tramontana 57 % 1019 hPa 6 cielo coperto +21.9° perc. +21.8° Assenti 2.2 NO max 2.9 Maestrale 61 % 1020 hPa 9 nubi sparse +25.1° perc. +24.9° Assenti 0.8 SO max 2.1 Libeccio 49 % 1020 hPa 12 nubi sparse +26.8° perc. +26.9° Assenti 8.1 SSO max 9.6 Libeccio 44 % 1019 hPa 15 nubi sparse +25.5° perc. +25.4° Assenti 8 SO max 9.4 Libeccio 50 % 1018 hPa 18 nubi sparse +24° perc. +23.9° Assenti 1.3 S max 4.8 Ostro 55 % 1018 hPa 21 cielo coperto +22.8° perc. +22.8° Assenti 2.9 E max 6.2 Levante 62 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:15

