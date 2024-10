Previsioni Meteo Casoria: il bollettino per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 24 Ottobre a Casoria indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,6°C e i 23,8°C durante le diverse fasi della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 10,9 km/h nel pomeriggio. L’umidità si attesterà attorno al 70%, contribuendo a una sensazione di calore più intensa. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, sebbene la copertura nuvolosa possa limitare l’esposizione al sole.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 19,6°C. La mattina seguirà con condizioni simili, mantenendo il cielo nuvoloso e una temperatura che si attesterà intorno ai 21,1°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti principalmente da ovest.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 23,8°C intorno a mezzogiorno, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con un’umidità che varierà tra il 57% e il 70%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10,9 km/h, rendendo l’aria più fresca e gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 20,3°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto, con una leggera diminuzione della velocità del vento. L’umidità si manterrà alta, intorno al 78%, ma senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casoria nei prossimi giorni non mostrano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimanga nuvoloso anche nei giorni successivi, con temperature simili e condizioni di vento moderate. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste temperature miti, ma è consigliabile portare con sé un indumento leggero per la frescura serale.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Casoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.4° perc. +20.5° Assenti 2.9 NO max 3.3 Maestrale 78 % 1027 hPa 3 cielo coperto +19.8° perc. +20° Assenti 3.6 NNO max 4.1 Maestrale 80 % 1026 hPa 6 cielo coperto +19.7° perc. +19.8° Assenti 3.3 NNO max 3.9 Maestrale 79 % 1027 hPa 9 cielo coperto +22.1° perc. +22.1° Assenti 3.4 NO max 4.5 Maestrale 65 % 1027 hPa 12 cielo coperto +23.8° perc. +23.7° Assenti 8.8 O max 8.5 Ponente 57 % 1026 hPa 15 cielo coperto +22.6° perc. +22.6° Assenti 10.9 O max 10.4 Ponente 64 % 1025 hPa 18 cielo coperto +21.2° perc. +21.2° Assenti 7.8 ONO max 9.3 Maestrale 72 % 1026 hPa 21 cielo coperto +20.6° perc. +20.7° prob. 9 % 4.4 NNO max 5.8 Maestrale 78 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 17:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.