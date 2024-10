Previsioni Meteo Casoria: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Casoria indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento soffierà da sud-sud est con velocità variabile.

Nel corso della mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge leggere, con temperature che saliranno fino a 23°C. La pioggia sarà accompagnata da un aumento della velocità del vento, che potrà raggiungere i 33 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 71%.

Nel pomeriggio, il maltempo si intensificherà, con piogge moderate che porteranno a un abbassamento della temperatura fino a 20°C. Si prevedono anche momenti di forte pioggia, con accumuli significativi, specialmente tra le 16:00 e le 17:00, quando si potrebbero registrare fino a 6 mm di pioggia. Il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo punte di 32 km/h.

La sera non porterà miglioramenti, con piogge leggere che persisteranno fino a notte fonda. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C, mentre l’umidità rimarrà elevata. La copertura nuvolosa sarà ancora totale, e il vento continuerà a soffiare da sud-est.

In conclusione, le previsioni meteo per Casoria nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento immediato. Si prevede che il maltempo continui anche nei giorni successivi, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Gli abitanti dovranno prepararsi a condizioni di maltempo persistenti, con un’attenzione particolare alle eventuali allerta meteo che potrebbero essere emesse.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Casoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.4° perc. +21.6° 0.38 mm 11.4 SSE max 18.9 Scirocco 76 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +20.9° perc. +21.2° 0.16 mm 12.5 SSE max 19.9 Scirocco 80 % 1008 hPa 6 cielo coperto +21° perc. +21.2° prob. 40 % 14.6 SSE max 23.9 Scirocco 78 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +23.1° perc. +23.3° 0.35 mm 21.5 S max 31 Ostro 71 % 1008 hPa 12 pioggia leggera +23.7° perc. +23.9° 0.41 mm 22.8 S max 30.5 Ostro 69 % 1007 hPa 15 pioggia moderata +20.8° perc. +21° 1.46 mm 11.9 SSE max 16 Scirocco 81 % 1005 hPa 18 pioggia leggera +20.3° perc. +20.5° 0.53 mm 13.9 SE max 29.7 Scirocco 81 % 1005 hPa 21 cielo coperto +20.6° perc. +20.8° prob. 74 % 16.9 SSE max 31.5 Scirocco 80 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.