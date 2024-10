Previsioni Meteo Casoria: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Casoria si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 18°C, con piogge leggere che continueranno a manifestarsi fino alle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà significativa, con percentuali che varieranno dal 39% fino a scendere nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5 e i 15 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Casoria registrerà un cielo sereno con una temperatura di circa 18,5°C. Tuttavia, già dalle prime ore del mattino, si assisterà a un aumento della nuvolosità e a piogge leggere, con temperature che scenderanno leggermente fino a 17,5°C. La pioggia continuerà a cadere fino alle 11:00, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 51%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Sud Est.

Nel corso della mattina, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C, con piogge che si faranno meno intense. A partire dalle 12:00, si prevede una leggera attenuazione delle precipitazioni, con un aumento della copertura nuvolosa che si manterrà tra il 9% e il 12%. Le condizioni meteo miglioreranno progressivamente, portando a un pomeriggio con nubi sparse e temperature che si aggireranno attorno ai 21°C.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un netto miglioramento, con un cielo che si presenterà parzialmente nuvoloso. Le temperature massime raggiungeranno i 21°C, mentre la velocità del vento diminuirà, mantenendosi attorno ai 5-10 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, con valori che scenderanno sotto il 30%. Questo permetterà di godere di un pomeriggio più gradevole, ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare nuovamente, attestandosi intorno ai 18°C. La nuvolosità rimarrà presente, con un’intensità che varierà dal 60% al 72%. Tuttavia, non si prevedono ulteriori precipitazioni significative. La serata si presenterà tranquilla, con un vento leggero che accompagnerà le ultime ore della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Casoria indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio e una serata tranquilla. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della nuvolosità. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di giornate più soleggiate e gradevoli.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Casoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.5° perc. +18° prob. 12 % 6.5 SE max 9.4 Scirocco 61 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +17.9° perc. +17.4° 0.18 mm 5.8 SE max 9.9 Scirocco 66 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +17.9° perc. +17.5° 0.12 mm 8.1 ESE max 13.8 Scirocco 67 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +20.4° perc. +20° 0.32 mm 10.3 S max 12.3 Ostro 57 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +21.1° perc. +20.7° 0.13 mm 16.4 OSO max 16.1 Libeccio 52 % 1012 hPa 15 nubi sparse +20.4° perc. +19.9° prob. 46 % 12.2 OSO max 11.7 Libeccio 52 % 1011 hPa 18 nubi sparse +19.3° perc. +18.7° prob. 54 % 3.8 SSO max 6 Libeccio 53 % 1012 hPa 21 nubi sparse +18.8° perc. +18.2° prob. 27 % 3.4 SSE max 5.9 Scirocco 57 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:33

