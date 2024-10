Previsioni Meteo Casoria: tutti i dettagli per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Casoria per Domenica 13 Ottobre si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Durante la mattina, si registreranno valori di temperatura che si attesteranno intorno ai 22°C, con una leggera brezza che renderà l’aria fresca e piacevole. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un pomeriggio con nubi sparse e temperature in lieve calo.

Nella notte, le condizioni meteo saranno inizialmente stabili, con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà attorno ai 18,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 44%, e il vento si presenterà debole, proveniente da Ovest-Nord Ovest. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura del 100% alle prime luci dell’alba.

Durante la mattina, i cieli si schiariranno progressivamente, con un passaggio da cielo coperto a cielo sereno. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 22,7°C intorno a mezzogiorno, con un’umidità che si attesterà attorno al 41%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera particolarmente gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 13,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo così il clima asciutto.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con cieli che torneranno a essere prevalentemente coperti. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 19,2°C a fine giornata. L’umidità aumenterà, portandosi al 62%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da Nord-Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casoria indicano una giornata di Domenica 13 Ottobre con un inizio promettente, ma con un progressivo aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di piogge, rendendo necessario monitorare attentamente le previsioni meteo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Casoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.9° perc. +18.6° Assenti 2.4 ONO max 3.3 Maestrale 70 % 1019 hPa 3 cielo coperto +18.4° perc. +18.2° Assenti 0.9 SO max 2.4 Libeccio 72 % 1018 hPa 6 cielo coperto +18.5° perc. +18.3° Assenti 2.7 SSO max 5.4 Libeccio 72 % 1019 hPa 9 cielo sereno +21.4° perc. +20.9° Assenti 8.6 OSO max 10.9 Libeccio 50 % 1020 hPa 12 cielo sereno +22.7° perc. +22° Assenti 12.7 OSO max 13.4 Libeccio 41 % 1019 hPa 15 nubi sparse +21.8° perc. +21.2° Assenti 11.3 O max 11.7 Ponente 47 % 1018 hPa 18 nubi sparse +20.3° perc. +19.9° Assenti 7 ONO max 8.3 Maestrale 56 % 1019 hPa 21 cielo coperto +19.6° perc. +19.2° Assenti 4 NNO max 5.3 Maestrale 60 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:20

