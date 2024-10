Previsioni Meteo Cassano Magnago: tutti i dettagli per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Cassano Magnago indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che si intensificheranno nel corso della mattinata, con un’alta probabilità di precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, oscillando tra i +10°C e i +14°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto umida.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai +13,8°C. La pioggia leggera si farà sentire già dalle prime ore, con una copertura nuvolosa al 100% e una probabilità di precipitazioni che raggiungerà il 47%. Con l’avanzare della mattinata, le condizioni non miglioreranno, anzi, si prevede un incremento dell’intensità della pioggia. Le temperature continueranno a scendere leggermente, mantenendosi attorno ai +11°C. La velocità del vento varierà tra i 5 e i 10 km/h, proveniente principalmente da direzioni nordiche.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non mostrano segni di miglioramento. La pioggia moderata continuerà a cadere, con accumuli che potrebbero raggiungere i 2-3 mm. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +11°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, sfiorando il 95%. Anche la velocità del vento si manterrà costante, con raffiche che potranno arrivare fino a 30 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a essere instabili. La pioggia leggera persisterà, con temperature che si attesteranno attorno ai +11°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità continuerà a essere alta, rendendo l’atmosfera piuttosto pesante. Le precipitazioni si ridurranno leggermente in intensità, ma non si escludono brevi momenti di pioggia più intensa.

In conclusione, le previsioni meteo per Cassano Magnago nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di ulteriori piogge e temperature fresche. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. Domani e dopodomani potrebbero esserci lievi miglioramenti, ma è probabile che il maltempo continui a influenzare la regione.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.8° perc. +13.5° prob. 47 % 6 ENE max 13.3 Grecale 85 % 1007 hPa 3 pioggia leggera +13.2° perc. +12.8° 0.27 mm 5.6 NE max 14 Grecale 86 % 1006 hPa 6 pioggia moderata +11.9° perc. +11.5° 2.46 mm 6.2 NE max 15.2 Grecale 91 % 1006 hPa 9 pioggia moderata +11.6° perc. +11.3° 1.28 mm 5.4 N max 10.8 Tramontana 92 % 1006 hPa 12 pioggia moderata +11.9° perc. +11.6° 1.54 mm 9.6 N max 22.5 Tramontana 94 % 1005 hPa 15 pioggia moderata +11.7° perc. +11.3° 1.29 mm 12.1 NNO max 29.7 Maestrale 93 % 1004 hPa 18 pioggia moderata +11.4° perc. +11.1° 1.43 mm 9.8 NO max 27.7 Maestrale 95 % 1005 hPa 21 pioggia leggera +11.3° perc. +11° 0.83 mm 4.5 O max 7.2 Ponente 95 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:55

