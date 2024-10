Previsioni Meteo Cassano Magnago: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 16 Ottobre, Cassano Magnago si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un’abbondante copertura nuvolosa e piogge diffuse. Le previsioni meteo indicano un clima umido e fresco, con temperature che si manterranno attorno ai 14°C. La presenza di piogge, che si intensificheranno durante la mattina, influenzerà notevolmente le attività all’aperto. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da nord-est, con occasionali raffiche che potrebbero rendere l’atmosfera più frizzante.

Durante la notte, Cassano Magnago avrà un cielo coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 14,5°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 89%. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase, ma la probabilità di pioggia sarà presente.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo cambieranno drasticamente. Si assisterà a piogge moderate, con accumuli che potranno raggiungere i 3,64 mm entro le ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno stabili, oscillando attorno ai 14°C, mentre l’umidità continuerà a rimanere alta, intorno al 96%. I venti saranno leggeri, ma potrebbero intensificarsi nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, le piogge proseguiranno, sebbene con un’intensità leggermente ridotta. La temperatura percepita rimarrà intorno ai 14,4°C, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che si aggiungeranno a quelli già registrati. La copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità si manterrà su livelli elevati.

Con l’arrivo della sera, le condizioni non subiranno sostanziali variazioni. Le piogge, sebbene più leggere, continueranno a cadere, mantenendo l’atmosfera umida e fresca. Le temperature si attesteranno nuovamente intorno ai 14°C, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 94%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cassano Magnago indicano un proseguimento di condizioni simili, con un clima fresco e umido. Si prevede che le piogge possano continuare anche nei giorni successivi, rendendo necessario un abbigliamento adeguato e la pianificazione di attività al coperto. La situazione meteorologica richiederà attenzione, soprattutto per chi intende trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Cassano Magnago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.4° perc. +14.2° Assenti 4.2 NNE max 6.6 Grecale 88 % 1021 hPa 4 cielo coperto +14.5° perc. +14.3° prob. 17 % 4 ENE max 7 Grecale 86 % 1020 hPa 7 pioggia moderata +14.2° perc. +14.1° 1.97 mm 4.6 NE max 10.8 Grecale 93 % 1020 hPa 10 pioggia moderata +14.2° perc. +14.2° 3.64 mm 5.6 NE max 14 Grecale 97 % 1021 hPa 13 pioggia moderata +14.5° perc. +14.5° 1.02 mm 6.3 NE max 17 Grecale 95 % 1020 hPa 16 pioggia leggera +14.4° perc. +14.4° 0.42 mm 3.7 NNE max 9.8 Grecale 94 % 1020 hPa 19 pioggia leggera +14.4° perc. +14.4° 0.11 mm 4.8 NNE max 10.5 Grecale 94 % 1020 hPa 22 pioggia leggera +14.2° perc. +14.2° 0.9 mm 4.3 NNE max 10.2 Grecale 96 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:46 e tramonta alle ore 18:32

