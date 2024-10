Previsioni Meteo Cassano Magnago: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cassano Magnago di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse che si alterneranno a momenti di schiarita. La temperatura si manterrà su valori miti, con una media attorno ai 15-18°C. La copertura nuvolosa sarà prevalentemente alta, con possibilità di piogge leggere durante gran parte della giornata.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia moderata e una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 98%. Il vento soffierà da est con una velocità di circa 3-4 km/h, creando una leggera brezza. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potrebbero superare i 2 mm.

Durante la mattina, si continuerà a registrare pioggia leggera. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 17-18°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un’umidità che si manterrà sopra il 90%. Il vento sarà debole, proveniente principalmente da est, e le precipitazioni continueranno a essere presenti, sebbene con intensità variabile.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. La pioggia si presenterà ancora in forma leggera, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18°C. La copertura nuvolosa inizierà a diradarsi, portando a una leggera diminuzione dell’umidità. Il vento sarà sempre debole, e le precipitazioni potrebbero diminuire in intensità, ma non si escludono brevi rovesci.

La sera porterà un miglioramento temporaneo, con nubi sparse e momenti di cielo sereno. Le temperature scenderanno, attestandosi intorno ai 14-15°C. Tuttavia, non mancheranno brevi episodi di pioggia leggera. L’umidità rimarrà alta, ma la probabilità di precipitazioni diminuirà progressivamente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cassano Magnago indicano una giornata di Venerdì 18 Ottobre all’insegna dell’instabilità, con piogge che accompagneranno gran parte della giornata. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle schiarite e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Cassano Magnago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +15° perc. +15.1° 1.13 mm 3.2 E max 9.2 Levante 98 % 1017 hPa 3 pioggia leggera +15° perc. +15.1° 0.51 mm 3.3 N max 10.2 Tramontana 97 % 1016 hPa 6 pioggia moderata +14.8° perc. +14.9° 2.41 mm 4 SE max 8 Scirocco 98 % 1015 hPa 9 pioggia leggera +15.3° perc. +15.4° 0.81 mm 4.3 E max 9.6 Levante 96 % 1016 hPa 12 pioggia leggera +17.9° perc. +17.9° 0.31 mm 5.1 SE max 7.3 Scirocco 82 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +18.2° perc. +18.2° 0.42 mm 0.9 ESE max 2 Scirocco 79 % 1015 hPa 18 nubi sparse +15.3° perc. +15.2° prob. 76 % 4 N max 4.1 Tramontana 90 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +13.9° perc. +13.8° 0.24 mm 5.4 NNE max 8.1 Grecale 92 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:49 e tramonta alle ore 18:28

