Previsioni Meteo Castel San Pietro Terme: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Castel San Pietro Terme indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso e la possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. I dati meteorologici suggeriscono temperature che si manterranno attorno ai 17°C durante le ore più fresche, con un leggero abbassamento nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà significativa, con il cielo che si presenterà coperto per gran parte della giornata.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 76%, con una leggera brezza proveniente da nord. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo il 99% di copertura nuvolosa tra le 02:00 e le 05:00, con temperature che si manterranno stabili attorno ai 16°C.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a un lieve miglioramento con l’apparizione di nubi sparse intorno alle 07:00. Le temperature saliranno fino a 19,3°C alle 10:00, accompagnate da una brezza vivace proveniente da est. L’umidità si manterrà attorno all’80%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo: a partire dalle 13:00, il cielo diventerà completamente coperto e si prevede l’arrivo di pioggia leggera. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 17,1°C alle 17:00, con un’intensità di pioggia che varierà da 0,1 mm a 0,18 mm. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 87%.

La sera si presenterà con un cielo ancora coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16,8°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da nord, ma non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 90%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Castel San Pietro Terme mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e una possibile schiarita nei giorni successivi. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, specialmente per quanto riguarda le precipitazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.6° perc. +15.6° Assenti 4.3 N max 6.7 Tramontana 94 % 1027 hPa 3 cielo coperto +16.1° perc. +16.2° prob. 9 % 6.2 N max 9.9 Tramontana 92 % 1027 hPa 6 cielo coperto +16.1° perc. +16.2° prob. 9 % 6.3 ENE max 16.5 Grecale 91 % 1027 hPa 9 nubi sparse +18.8° perc. +18.9° Assenti 11.3 E max 19.5 Levante 81 % 1028 hPa 12 nubi sparse +18.3° perc. +18.3° Assenti 9.6 ENE max 19.1 Grecale 83 % 1028 hPa 15 pioggia leggera +17.3° perc. +17.4° 0.17 mm 4.1 NE max 8.6 Grecale 87 % 1027 hPa 18 cielo coperto +17° perc. +17° prob. 25 % 3.4 NE max 7 Grecale 88 % 1027 hPa 21 cielo coperto +16.8° perc. +16.9° prob. 9 % 3.1 N max 4.4 Tramontana 91 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:14

