Previsioni Meteo Castel San Pietro Terme: il bollettino per domani venerdì 18 ottobre

Le previsioni meteo per Castel San Pietro Terme di Venerdì 18 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nel corso della mattina. Con l’avanzare della giornata, si assisterà a un graduale miglioramento, ma non mancheranno momenti di pioggia intermittente nel pomeriggio. La sera porterà un ritorno di nubi sparse, con temperature che si manterranno su valori relativamente freschi.

Nella notte, le condizioni saranno dominate da piogge leggere con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,6°C, con una temperatura percepita leggermente superiore a 17,9°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3,7 km/h e i 4,6 km/h, proveniente principalmente da Sud-Sud Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 96%, e si registreranno piccole quantità di precipitazioni, con valori che varieranno da 0,22 mm a 0,40 mm.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, ma si inizieranno a vedere delle schiarite. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22,5°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori contenuti, e la probabilità di pioggia diminuirà progressivamente. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevede un ritorno delle piogge leggere, con temperature che scenderanno a 20,8°C alle 15:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 65%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 0,84 mm.

Nella sera, le condizioni meteo si stabilizzeranno, con un cielo che si presenterà a tratti nuvoloso. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, e la probabilità di pioggia rimarrà presente, sebbene in diminuzione. La velocità del vento sarà molto bassa, con valori che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Castel San Pietro Terme indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Sabato e Domenica si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con possibilità di schiarite e un clima più stabile. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Castel San Pietro Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.6° perc. +17.9° 0.22 mm 3.7 SSE max 4.6 Scirocco 96 % 1016 hPa 3 pioggia leggera +17.3° perc. +17.6° 0.4 mm 4.1 SSE max 6.8 Scirocco 96 % 1015 hPa 6 cielo coperto +17° perc. +17.2° prob. 79 % 5.4 SSE max 8.8 Scirocco 95 % 1015 hPa 9 nubi sparse +20.4° perc. +20.6° prob. 11 % 6.4 O max 10.3 Ponente 78 % 1016 hPa 12 nubi sparse +22.5° perc. +22.6° prob. 6 % 6.4 ONO max 9.1 Maestrale 67 % 1015 hPa 15 pioggia leggera +20.8° perc. +20.9° 0.74 mm 4.8 N max 7.3 Tramontana 76 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +17° perc. +17.1° 0.54 mm 4.4 ENE max 8.6 Grecale 93 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +16° perc. +16.2° 0.11 mm 1.1 ENE max 3.8 Grecale 97 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:19

