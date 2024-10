Previsioni Meteo Castel San Pietro Terme: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Castel San Pietro Terme si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 16,5°C. Con l’avanzare della mattina, il cielo si presenterà coperto, portando a un aumento della copertura nuvolosa fino al 94% e temperature che raggiungeranno i 19,8°C. La situazione meteo si manterrà stabile anche nel pomeriggio, con il cielo ancora coperto e temperature che si manterranno attorno ai 19°C. La serata vedrà un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse e temperature in calo.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e la temperatura si manterrà intorno ai 16,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 71%, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà lentamente, raggiungendo i 15°C alle 04:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 0,7 km/h e 2,1 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto già dalle 07:00, con temperature che saliranno fino a 19,8°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 94% alle 12:00. La velocità del vento si manterrà tra 2,1 km/h e 5,6 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% alle 13:00, mantenendosi alta fino alle 16:00. La velocità del vento si attesterà intorno ai 5,9 km/h, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

La sera porterà un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse a partire dalle 19:00. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo circa 15,5°C alle 23:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 65%, mentre la velocità del vento si manterrà tra 3,2 km/h e 4,7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Castel San Pietro Terme indicano una giornata nuvolosa, con temperature che si manterranno miti durante il giorno e un graduale abbassamento serale. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature più elevate, rendendo le previsioni del tempo più favorevoli per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.5° perc. +16.5° Assenti 0.7 SO max 3.3 Libeccio 86 % 1020 hPa 3 nubi sparse +15.3° perc. +15.3° Assenti 1.8 NNE max 2.8 Grecale 91 % 1020 hPa 6 nubi sparse +15.1° perc. +15.1° Assenti 2.1 SE max 3 Scirocco 92 % 1020 hPa 9 cielo coperto +18.5° perc. +18.5° Assenti 4.9 NE max 4.1 Grecale 79 % 1021 hPa 12 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° Assenti 5 NE max 5.3 Grecale 73 % 1020 hPa 15 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° Assenti 5.9 ENE max 7.2 Grecale 74 % 1019 hPa 18 cielo coperto +16.8° perc. +16.9° Assenti 5.8 SE max 6.8 Scirocco 87 % 1020 hPa 21 nubi sparse +15.9° perc. +15.9° Assenti 4.4 ESE max 4.6 Scirocco 91 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:24

