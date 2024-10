Previsioni Meteo Castel San Pietro Terme: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Castel San Pietro Terme si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali piogge leggere nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano una temperatura massima di circa 21°C e una minima di 14°C, con un’umidità che si manterrà elevata, oscillando tra il 69% e il 93%. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 45,8 km/h nel corso della mattina.

Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,1°C. La brezza leggera accompagnerà la serata, con una velocità del vento di circa 1,6 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’89%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà nuovamente coperto, con temperature che varieranno da 16,7°C a 20,5°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19,9 km/h, e le raffiche potranno toccare i 42,8 km/h. La probabilità di pioggia sarà contenuta, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno al 68%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno leggermente, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C e 21°C, mentre la velocità del vento si ridurrà a circa 13,1 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con un’intensità di 0,22 mm e una probabilità di pioggia che raggiungerà il 60%. L’umidità continuerà a essere alta, attorno al 69%.

La sera porterà un graduale miglioramento, con il cielo che si presenterà a tratti nuvoloso. Le temperature scenderanno fino a 14,2°C, e la velocità del vento si attenuerà ulteriormente, con valori intorno ai 2,7 km/h. L’umidità rimarrà elevata, ma la probabilità di pioggia sarà molto bassa, attorno al 2%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Castel San Pietro Terme indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Giovedì e Venerdì si prevede un cielo più sereno e temperature più elevate, che potrebbero superare i 22°C. Sarà quindi opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.1° perc. +16.1° prob. 17 % 1.6 S max 7.3 Ostro 89 % 1011 hPa 3 cielo coperto +15.3° perc. +15.3° prob. 27 % 3.5 SSE max 11.7 Scirocco 93 % 1009 hPa 6 cielo coperto +16.7° perc. +16.8° prob. 17 % 8.9 SSE max 25.2 Scirocco 90 % 1008 hPa 9 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° prob. 28 % 19.7 SSO max 44.6 Libeccio 69 % 1006 hPa 12 cielo coperto +20.6° perc. +20.6° prob. 39 % 15.7 O max 31.5 Ponente 70 % 1006 hPa 15 nubi sparse +20.4° perc. +20.3° prob. 60 % 8.7 O max 22.1 Ponente 69 % 1005 hPa 18 nubi sparse +16° perc. +15.9° prob. 44 % 7.6 O max 23.5 Ponente 85 % 1006 hPa 21 nubi sparse +14.8° perc. +14.8° prob. 2 % 1.8 S max 6.1 Ostro 91 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:47

